Todas las tendencias de moda que la Reina Isabel II nos ha dejado porque siempre ha sido (y será) un icono de estilo

“El puente de Londres ha caído”. Y con esa frase se ha parado el mundo. Y a nosotras se nos ha partido el corazón. La última gran Reina de la última gran monarquía ha muerto y con ella parte de la historia de todos. Por eso nosotras queremos hacer nuestro particular homenaje de moda, porque la Reina Isabel II ha derrochado personalidad y estilo propio hasta el último día. Siempre fiel a su estilo con el que ha enamorado el mundo. Tan ella, tan británica y tan Reina. Durante sus siete décadas como Reina, los colores llamativos, los tocados, pañuelos y sombreros y las siluetas que marcaban tendencia han definido su estilo. Ella se ha convertido en más que la corona de Reino Unido. Una monarquía que con la Reina Isabel II ha pasado del blanco y negro al a todo color de sus looks. Ella es la Reina Isabel II y siempre reinara en el corazón de tantas generaciones. Nunca habrá suficientes series, documentales y biografías de esta gran mujer convertida en cono para que la conozcamos suficiente. Así ha sido su estilo durante 96 años de edad. Porque se habla mucho de Lady Di, pero la Reina Isabel II también ha sido un icono (y de estilo).

La reina Isabel de Gran Bretaña durante una fiesta en el jardín real en el Palacio de Buckingham en Londres, el miércoles 29 de mayo de 2019. FOTO: Yui Mok GTRES

La reina Isabel II se reúne con miembros del Regimiento Real de Artillería Canadiense en Windsor. Imagen fecha: Miércoles 6 de octubre de 2021. FOTO: Steve Parsons GTRES

Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926, siendo la primogénita de los duques de York. Tras la abdicación de su tío, Eduardo VIII, para poder vivir con Wallis Simpson, su padre ascendió al trono y ella se convirtió en la heredera. Con apenas 18 años conoció a Felipe de Edimburgo, hijo de Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg. Su relación se consolidaría vía postal y se casó con él en la Abadía de Westminster con 21 años, en la que fue considerada una boda de ensueño y que fue seguida por más de 200 millones de personas en todo el mundo. Y la historia de después, todos la conocemos.

La reina Isabel II marcó el comienzo de la temporada oficial de plantación en Balmoral el viernes 1 de octubre de 2021. *** Local Caption *** . FOTO: Andrew Milligan GTRES

La Reina Isabel II FOTO: Steven Paston GTRES

Y si hay algo que no ha fallado en los looks de la Reina Isabel II han sido los estilismos monocolor, el pañuelo en la cabeza, los vestidos amarillos y los abrigos de piel. Por no hablar también de las capas, las gabardinas, los tocados de plumas, el estampado animal, los conjuntos de dos piezas y el tweed. Un icono de moda al que todos reconocemos al verla con sus vestidos de tul, sus faltas tableadas. Pero no solo eso, también arriesgaba con lentejuelas, gafas de sol y collares de perlas. Era la elegancia británica en estado puro. Tan clásica pero sin dejar de sorprender y apostando hasta el último día por el color.

La reina Isabel II de Gran Bretaña pronunciando un discurso en la Cámara de los Lores/Efe

La Reina Isabel II y el duque de Edimburgo en una imagen de 1982

Porque Isabel II era mucha Isabel II y nosotras siempre la recordaremos a todo color y con sombrero. ¡Hasta siempre, Reina y God save the queen!