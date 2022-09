Más de 500 dignatarios mundiales asisten este lunes en la abadía de Westminster de Londres al funeral de Estado por la reina Isabel II, fallecida a los 96 años tras más de siete décadas como soberana del Reino Unido.

07:45 h

Trudeau destaca que el sistema de Gobierno de Canadá con Reino Unido es “estable”

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha destacado este lunes que la forma de Gobierno del país, considerado como una monarquía parlamentaria dependiente de Reino Unido, es “estable”. “Creo que hay una estabilidad extraordinaria en nuestro sistema de Democracia. Tenemos un gobernador general extraordinario que encarna lo mejor de los canadienses y tenemos una Corona que supervisa, a veces desde una cómoda distancia, lo que está sucediendo”, ha dicho.

Así, en declaraciones a la BBC, el primer ministro Trudeau ha incidido en que la relación de Ottawa con Londres está en “buen equilibrio” y “seguirá sirviendo extremadamente bien a los canadienses” en el futuro.

Por otro lado, Trudeau se ha pronunciado una vez más sobre el legado que deja Isabel II, a quien dice conoció hace más de 40 años cuando su padre, Pierre Trudeau, se desempeñaba como jefe de Gobierno en Canadá. “El simple hecho de venir a Londres y no poder verla es algo que me coge un poco desprevenido (...) La relación que he podido profundizar con ella durante los últimos siete años ha sido extraordinaria, poder mantenerla informada sobre lo que sucede en Canadá, pero también tener conversaciones reales, profundas y reflexivas sobre asuntos globales”, ha señalado.

Según Trudeau, en los últimos tiempos había conversado con Isabel II sobre la guerra en Ucrania, los desafíos que afrontan los países del hemisferio sur, o el cambio climático, entre otros asuntos.

07:10 h

Esta es la agenda prevista durante la jornada:

- 6.30 hora local (5.30 GMT).- Cierra la capilla ardiente de Isabel II en el palacio de Westminster, por la que han pasado desde el miércoles centenares de miles de personas para dar su último adiós a la soberana.

- 8.00 (7.00 GMT).- Comienzan a llegar a la abadía de Westminster los asistentes al servicio fúnebre, al que asisten los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a algunos de los principales líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

- 10.44 (9.44 GMT).- El féretro de Isabel II abandona la sede del Parlamento británico y se dirige en cortejo fúnebre hacia la abadía. El nuevo rey Carlos III y sus tres hermanos -Ana, Andrés y Eduardo-, así como sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, caminarán tras los restos mortales de la soberana.

- 11.00 (10.00 GMT).- Comienza la ceremonia religiosa, ante unos 2.000 invitados, oficiada por el deán de Westminster, David Hoyle. El arzobispo de Canterbury , Justin Welby, ofrecerá un sermón y la primera ministra británica, Liz Truss, leerá un texto religioso.

- 11.55 (10.55 GMT). Una llamada de corneta marcará el comienzo de dos minutos de silencio que se respetarán en todo el Reino Unido.

- 12.15 (11.15 GMT). El féretro saldrá en cortejo fúnebre desde la abadía hacia el arco de Wellington, en la esquina sureste de Hyde Park. El Big Ben, la célebre campana de la torre del palacio de Westminster, sonará a intervalos de un minuto durante la procesión.

- 13.00 (12.00 GMT). Los restos mortales de la soberana serán transferidos a un coche fúnebre para hacer su último viaje hacia el castillo de Windsor, a unos 35 kilómetros al oeste de Londres.

- 15.00 (14.00 GMT). El féretro llega a las inmediaciones del castillo. Una procesión a pie recorrerá los 5 kilómetros del Long Walk, la característica avenida arbolada que desemboca en la residencia real.

- 16.00 (15.00 GMT). Los restos de Isabel II entran en la capilla de San Jorge del castillo, donde unos 800 invitados asisten a una ceremonia religiosa oficiada por el deán de Windsor, David Coney. Al final de servicio, el ataúd se trasladará a la cripta real de la capilla, donde también están enterrados los restos del príncipe Felipe, esposo de la reina, fallecido en 2021 con 99 años.

- 19.30 (18.30 GMT). Isabel II será enterrada junto al príncipe Felipe en una ceremonia privada a la que asistirán miembros de la familia real. La losa de mármol de su sepultura quedará grabada con las palabras: “Elizabeth II 1926-2022″.

07:00 h

Los jefes de Estado de decenas de países, entre ellos el presidente de EE UU, Joe Biden, despiden de forma privada a Isabel II en su capilla ardiente horas antes del funeral de Estado.

06:01 h

No ha sido hasta ahora cuando los duques de Sussex -porque ese título sí lo mantienen- han sido consciente de lo que supone haber salido de “La Firma”

03:00 h

Los actos de la gran ceremonia del funeral de Estado de la monarca Isabel II vivieron ayer un punto y aparte con la presencia en la capital británica del grueso de los más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo, incluidos miembros de las principales casas reales europeas y monarquías de todo el mundo que viajaron hasta la capital británica para dar su último adiós a la monarca británica, que falleció a los 96 años.

01:00 h

Cierran la cola para acceder a la capilla ardiente de la reina Isabel II

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este domingo el cierre de la cola para acceder a la capilla ardiente de la reina Isabel II en el palacio de Westminster, que cerrará finalmente el lunes a las 6.30 horas (una hora más en la España peninsular) tras permanecer abierta de forma ininterrumpida durante cuatro días.

Así, el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte británico ha solicitado a la población que no intenten unirse a la cola, si bien ha aclarado que las autoridades se encargarán de gestionar la situación de las últimas personas que se han puesto en la fila.

El anuncio de las autoridades se esperaba para cualquier momento del domingo, ya que el tiempo estimado de espera en la cola ha llegado en ocasiones a superar las 14 horas. Poco antes de que se oficializase el cierre de las colas, el tiempo de espera era de ocho horas.

La capilla ardiente de Isabel II permanecerá abierta hasta primera hora del lunes, cuando los restos mortales de la monarca serán trasladados hasta la abadía de Westminster, donde a las 11.00 horas (hora local) se celebrará un funeral de Estado.