Victoria Federica dice que el tank top más viral de Loewe se lleva crop y con pantalones de vestir este otoño

No tenemos ninguna duda de que estamos hablando de la prenda más viral del momento. Sí, estamos hablando del tank to y Victoria Federica fue una de las primeras en llevarlo y sigue apostando por él en muchos de sus looks. Y anoche lo volvió a demostrar en un evento de perfumes con Loewe, la marca del tank top más viral del momento entre influencers. Eso sí, Victoria Federica se ha marcado también un lookazo que llevaría cualquier modelo a un día de sesión de fotos, con el tank top más viral de Loewe en blanco y vaqueros rotos. Un estilismo de esos que veríamos en cualquier backstage de una semana de la moda en las modelos que desfilan. Y sí, Victoria Federica es nuestra nueva royal influencer y ahora también modelo.

Lo que tenemos claro es que el look de Victoria Federica resume todas las tendencias de otoño 2022. Que Victoria Federica ya era toda una influencer lo teníamos claro, pero este look es todo lo que le pedimos al otoño.

Si María Pombo era la que hace unas semanas ponía de vuelta el ‘tank top’ en sus vacaciones en el norte de España, una tendencia que, este año, regresa renovada y con ganas de conquistar a las chicas más pijas de Madrid. De hecho, esta tendencia, también ha enamorado ya hace meses a Victoria Federica que le ha cogido el gusto a combinarlo en sus looks más sencillos y que se lo vimos por primera vez en el desfile de Loewe en París con la camiseta ya más viral de la temporada.