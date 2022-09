Victoria Federica nos deja claro que los pantalones blancos anchos se llevan con zapatillas como uniforme de septiembre para una tarde de toros

Así está siendo el inicio de septiembre para Victoria Federica ya de vuelta en Madrid. De reencuentros con amigos y de dejarnos la mejor inspiración de las tendencias que vamos a llevar este otoño 2022 con looks perfectos para empezar septiembre como toda una chica septiembre. Si el otro día nos maravilla con una camisa vaquera de Zara, jeans cargo y enseñando ropa interior, ayer lo hacía con la camiseta viral de las chicas guapas, hoy lo hace con los pantalones blancos anchos que todas las expertas en moda como Victoria Federica ya tienen en su armario de otoño. Y es que la verdad es que ha sido un fin de semana de lookazos, entre Carmen Lomana, Ángela Molina o el cambio de look de Sara Carbonero. Por no olvidar, la llegada de Georgina Rodríguez o Penélope Cruz al Festival de Venecia. Mención a parte, los tres lookazos en tendencia que nos ha dejado Victoria Federica en esta semana que cumple 22 años.

Victoria Federica en un festejo taurino en San Sebastián de los Reyes. FOTO: UAT GTRES

Pero vamos a centrarnos en el look perfecto de Victoria Federica de chica de septiembre para una tarde de toros en San Sebastián de los Reyes con su amigo el influencer Tomás de Páramo. ¿Pantalones blancos en otoño? Si Amelia Bono ya ha dicho un sí profundo en su armario, o las mujeres más elegantes de 50 años, ahora es Victoria Federica la que dice que las chicas más pijas (y también las Motomami) de Madrid, los vamos a llevar con zapatillas todo el otoño. Pantalones anchos, pantalones cargo o pantalones parachute. Apunta estos tres nombres porque no pueden faltar en tu armario de otoño 2022.

Unos pantalones blancos anchos de tiro alto que como vemos en Victoria Federica, aunque ella ya es alta y tiene unas piernas de infarto, aún provocan más esa sensación de piernas infinitas que tanto nos gustan, hasta en zapatillas. Así que son los pantalones perfectos para las chicas bajitas también.