Para terminar la semana solo pedimos el look de Sara Carbonero con vaqueros, tank top y el flequillo más tendencia de este otoño 2022

No hay mejor forma de terminar la semana que copiándole a Sara Carbonero este casual look que se ha marcado para terminar la semana que no nos puede gustar más y no puede ser más tendencia. Porque Sara Carbonero es toda una chica septiembre y eso se nota en cada uno de sus estilismos de las últimas semanas. Que aún quedan seis días para que llegue el verano, pero Sara Carbonero ya se ha adelantado al otoño. Bueno al otoño y a la Navidad, porque el otro día nos creaba la necesidad del primer look navideño con mono de lentejuelas y jersey, pero no solo eso también nos enamoraba con los vaqueros anchos o el vestido de punto más elegante de este otoño 2022. Y si no tenía poco con eso, ahora nos enamora con esta fotografía dentro del coche con su nuevo corte de pelo con flequillo despeinado y un estilismo de esos perfectos para los días de locura. Y Sara Carbonero ha optado por lucir una camisa, el tank top tan en tendencia y vaqueros.

Desde que Prada lo propuso como la prenda estrella de su desfile de otoño invierno de 2022/2023, no hemos parado de ver cómo su fama crecía como la espuma. Se trata del tank top blanco, la camiseta sin mangas con clásica, que ahora se abre paso entre todos los básicos que todas las que más saben de moda ya tienen en su armario y lucen por las calles de España y todo el mundo. Y Sara Carbonero como amante de la moda y las tendencias lo sabe.

Sara Carbonero con look casual para terminar la semana. FOTO: @saracarbonero

Por eso, Sara Carbonero se ha marcado este look de lo más casual con camisa verde, tank top con botones y vaqueros. Un estilismo perfecto para esos días que no paras y quieres ir cómoda y además en tendencia.