Marta Lozano rompe Instagram publicando su primera canción y ya se ha convertido en la nueva obsesión del verano

‘‘Y tú con tú Glowfilter me matas, me sobran las palabras y cuando me miras, el cora se me para’', así suena la primera canción Marta Lozano. La influencer ha desatado la histeria colectiva en Instagram tras la publicación de su primer single ‘Glowfilter’, título que le da nombre a su firma de cosmética de mujer y con la que estamos seguros que hará que sea la nueva obsesión del verano. Marta Lozano, que se daba el ‘sí, quiero’, el pasado mes de junio en Jávea, nos ha sorprendido a todos con su nueva faceta artística y según ha confirmado ella: ‘Esto es muy fuerte, el que no lo entienda, he grabado una canción., ¿por qué? Porque lo hice para divertirme’, declaraba Lozano en su cuenta de Instagram minutos antes del lanzamiento. Pero, tenemos que decir algo, este temazo tiene los ingredientes perfectos para convertirse en la banda sonora del verano: es pegadiza, tiene ritmo y no podrás dejar de cantarla ni un segundo ¿qué más se puede pedir a un hit del verano?

Marta Lozano es una de las influencers más revolucionarias de Instagram, si ella hace algo, lo hace a lo grande. De hecho, ha confirmado a sus seguidores que para la portada de single, era la primera vez que posaba así: ‘Era la primera vez que hacía una sesión así', confesaba. La influencer se ha convertido en una de las mujeres más solicitadas por las firmas para acudir a los eventos internacionales más importantes, como el Festival de Cannes e hizo que su boda fuese una de las más comentadas del año. Lo que nosotros decimos, una mujer revolucionaria y que está dispuesta a todo por pasarlo bien y hacernos vibrar, en esta ocasión, con su nuevo single (que ya te adelantamos que no podrás dejar de escuchar)

Pero, no es la primera vez que vemos que las influencers se pasan al mundo de la música e incluso que las marcas usan su propio nombre para crear una canción y tener mucha más proyección. Ya lo pudimos ver, hace unos meses, con el lanzamiento de ‘‘No ni ná'’, la marca de Anna Padilla junto a su madre, con la que el grupo Materia Prima creó sencillo para darle voz a la firma de ropa de gaditana. También, hemos visto a más influencers dar el do de pecho en los estudios de grabación, como Sofia Suescun o Marta Riesco que tienen su propios singles. Estamos seguros que, sin duda, Marta Lozano lo petará este verano con su nuevo single al que ya nos tiene escuchando en bucle.