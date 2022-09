Tamara Falcó y el vestido de novia de Carolina Herrera con el que se podría casar con Íñigo Onieva el 17 de junio de 2023

Sí, amiga, por si no te habías enterado, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casan. Y apunta la fecha en tu calendario o agenda de 2023, el 17 de junio. Y nosotras solo podemos pensar en el vestido (o vestidos) de novia de Tamara Falcó. Lo que seguro que tenemos claro es que será una novia clásica, tradicional y muy pija. Fue la propia Tamara Falcó la que anunció su compromiso a través de sus redes sociales para posteriormente, dar todos los detalles en ‘El Hormiguero’. Y lo ha hecho vestida de jefaza con un look negro digno de cualquier look de oficina. “Tenemos fecha, nos casaremos el 17 de junio. Si todo va bien, estamos súper contentos, nuestras familias felices y ojalá comamos perdices. Será en casa de mi padre, es un sitio muy romántico y significa mucho o sea que allí”. ¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó? Recordamos que en su documental de Netflix dejó claro que sería de Carolina Herrera.

Aunque no sabemos, de momento, si el look de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ es un mono o un conjunto dos piezas, lo que está claro es que es un look de jefaza. Negro, de hombros marcados y escote cruzado que Tamy ha lucido con sus inseparables joyas de su colección para Tous, su anillo de prometida y su media melena ondulada.

¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó? Si habéis visto ‘La Marquesa’ en Netflix tendréis claro que el vestido de novia de Tamara Falcó será de Carolina Herrera, después de su visita a Nueva York donde Tamara afirmó que sus vestidos de novia favoritos eran los de Carolina Herrera, mientras visitaba la tienda junto a Isabel Preysler con cara de pocos amigos. Y los vestidos de novia de Carolina Herrera son perfectos para una novia clásica porque presenta modelos clásicos, como los de corte princesa con voluptuosas capas de tul, o diseños vanguardistas: faldas lisas y escotes cuadrados o palabra de honor. Vestidos de novia de Alta Costura pensados para las mujeres que aman la elegancia atemporal como Tamara Falcó.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Tamara Falcó? Se ha decantado por una joya minimalista con un modelo asimétrico con tres diamantes en forma de lágrima.