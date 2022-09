Victoria Federica sabe que el estilo ‘Motomami’ es tendencia ganadora y así nos lo demuestra desde París como toda una influencer

Madrid, Nueva York, Milán o París, las Semanas de la Moda no paran, y nuestras celebrities e influencers no se las quieren perder. Si hace unos días todas estaban en Milán, ahora todos los looks nos llegan desde París, y no porque estemos contando los días que quedan para el estreno de la tercera temporada de ‘Emily en París’ en Netflix, si no porque Victoria Federica se ha ido toda la semana a la ciudad del amor para disfrutar de las fiestas y desfiles de la moda. Aunque no lo vamos a negar, esta semana toda nuestra atención está en Tamara Falcó y más después de salir ayer por la tarde en modo reina empoderada para dejar claro que Íñigo Onieva es un infiel y según ella, también un mentiroso. Todas somos Tami. Y entendemos, que Victoria Federica también está del lado de Tamara Falcó desde París. Por lo pronto, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar no se pierde ni una fiesta de la moda en la ciudad parisina, y anoche acudió a la de la firma Karl Lagerfeld con un look al más puro estilo ‘Motomami’.

Victoria Federica en la fiesta en París de Karl Lagerfeld. FOTO: @vicmabor

Porque apuntad, este otoño 2022, necesitamos unos pantalones de cuero en nuestro armario. Porque amigas, esta tendencia, vuelve aún con mas fuerza. Como ocurre con la gran mayoría de las tendencias, tras varias temporadas en nuestros armarios el pantalón de cuero en su formato más clásico, siempre llega el momento de diversificar y atreverse con nuevas versiones. Si en anteriores temporadas vimos un auge de los modelos rectos de estilo 90s y de las versiones culotte, ahora nos vamos directamente a la década de moda: los años 2000. Y Victoria Federica lo sabe.

Y Victoria Federica no se ha querido perder la presentación en París de la colección homenaje de Cara Delevingne a Karl Lagerfeld con unos pantalones de piel de corte fit, blazer estructurada gris oscura y unas zapatillas de esas que tanto le gustan a Vic, lejos de los tacones.

‘Cara Loves Karl’ es la colección que ha querido conocer Victoria Federica de primera mano, con prendas inspiradas en el armario del propio Lagerfeld, donde el combo blanco/negro y los esmóquines reinaban a sus anchas, Cara ha incluido muchas piezas de sastrería en su cápsula. Desde sudaderas y camisetas, vaqueros y bolsos de nylon reciclado, y el toque de tendencia con el borrego como el acabado del próximo invierno.