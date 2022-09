Estas son las claves para lucir tocado como una royal según los expertos

Aunque poco usados en nuestro país, lo cierto es que son uno de los accesorios más glamurosos que existen en cualquier evento formal, y el funeral de Isabel II en Londres fue la prueba de ello. En la capital inglesa, miembros de todas las casas europeas y dirigentes de gobierno de todos los países del mundo acudieron a despedir a la legendaria soberana. Pero la mayoría de los medios de comunicación no pudimos evitar comentar los elegantes looks que nos dejó tan triste evento, donde los tocados no solo fueron una constante, si no que definieron la balanza entre las más elegantes. El modelo tipo diadema de rejilla de Cherubina de la Reina Letizia, el sombrero también con rejilla de Kate Middleton o la pamela negra de rafia de Meghan Markle son un claro ejemplo de esto.

¿CUÁNDO USAR TOCADO?

Noticias relacionadas Casa Real. El primer look de otoño de la Reina Letizia con su falda azul favorito de Hugo Boss para todo el año

Pero aunque puede resultar un complemento de lo más favorecedor, también requiere unas claves para saber lucirlo como toda una experta, y sacarle el máximo partido. Para ello empecemos por las ocasiones en las que el tocado en adecuado. La primera es cuando lo indica el protocolo, algo difícil de ver en España pero que en Reino Unido no solo ocurrió en el funeral de Isabel II, si no también en las famosas carreras de Ascot. En nuestro país solemos verlo en eventos religiosos de día, como bodas o bautizos. Siempre serán más grandes y acompañados de vestidos cortos y midi en este momento del día. Mientras que al caer la noche se reducirán en tamaño, pudiendo acompañar a vestidos largos.

LOS MEJORES PEINADOS PARA LUCIR TOCADO

Lo normal en estos casos es decantarse por estilos sencillos, puesto que el tocado ya centra la atención y no queremos recargar demasiado el conjunto. Sin embargo, la elección final de nuestro look deberá ir totalmente ligada al tipo de tocado que vayamos a lucir. Como nos cuenta Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera: “Los recogidos bajos son ideales para lucir con tocados y especialmente cuando estos son bastante grandes o llamativos. Además, según el tipo de tocado, pueden proporcionar una buena base para sujetarlo y que no se mueva en ningún momento. Los moños pulidos transmiten elegancia y sobriedad, por eso son una buena elección en actos solemnes. Si queremos dar un efecto menos rígido, se pueden ladear ligeramente. Para eventos más distendidos, optaremos por acabados más desenfadados, así como coletas o trenzas bajas. La experta añade que: “Otra opción muy adecuada son las melenas sueltas y naturales, y son ideales para combinar con tocados de menor tamaño. Nada de florituras, un simple gesto leve en la zona de medios y puntas es suficiente para que el resultado sea fabuloso.”