Kate Middleton y la evolución en su estilo que la permitió llegar a ser la mujer con más estilo y glamour de la Familia Real Británica

Diana de Gales es y será un icono en la moda y la belleza. Llegar a su nivel es muy complicado, pero desde hace unos años, Kate Middleton está consiguiendo que todos los focos estén encima de ella. Lady Di fue una influencer la época, y ahora Kate Middleton es la sustituta perfecta, porque sabe cómo y qué tiene que llevar en cada momento. Para la Duquesa de Cambridge su mayor referente es Diana de Gales, y en cada uno de sus estilismos podemos ver referencias a ella. Desde el primer momento que la conocimos, hasta el día de hoy, no hemos visto gran evolución en su forma de vestir y eso es sinónimo de ser una mujer fiel a sus esencias personales. Si te fijas, sigue llevando su melena larga ondulada y el corte romántico en sus trajes de dos piezas. Es un referente en la moda y lo dejó claro en la celebración del jubileo de la Reina Isabel II el pasado fin de semana.

Kate Middleton es una guía perfecta para conseguir la mejor inspiración. Tanto para mujeres de 20 o 50 años, ella tiene los looks que necesitamos para saber cómo ir elegante en cada momento. Ella desprende estilo y glamour, y es mucho más fácil de lo que nos pensamos ser cómo ella o copiar sus conjuntos. No pierdas detalle, porque vas a descubrir los básicos que han permitido a la Duquesa de Cambridge ser un referente en la moda.

Los básicos para entender el estilo de Kate Middleton

Kate Middleton durante el servicio de acción de gracias por el reinado de la reina Isabel II en Londres el viernes 3 de junio de 2022 en el segundo de cuatro días de celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino. FOTO: Daniel Leal GTRES

Una pamela o un tocado es un esencial en los recogidos de Kate Middleton. También hay que saber que en las normas de protocolo, en muchas ocasiones se exige un peinado determinado, pero ella suele optar por recogido que sutil, elegante y por supuesto, colorido. Si tienes una boda o una comunión, no dudes en escoger una pamela en el mimo tono que el traje.

El príncipe William y Kate Middleton, duquesa de Cambridge, asistieron al estreno de la película 'Top Gun Maverick' en el Reino Unido el jueves 19 de mayo de 2022 FOTO: Dan Kitwood GTRES

Un vestido negro con escote barco es esencial en cualquier armario. Kate Middleton acudió a un estreno de cine, con un look negro que nos dejó sin palabras. Este tipo de prendas son básicas en cualquier armario de celebrity o de mujer elegante con estilo.

Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, asiste a una fiesta en el Royal Garden en Londres. FOTO: Dominic Lipinski GTRES

Ella siempre apuesta por los colores pantone. Esto claramente que lo aprendió de la Reina Isabel II, porque ella siempre utiliza trajes monocolores con matices pastel. Eso sí, ella para no aburrirse suele cambiar de colores y dependiendo de la época del año, escoge tonos más cálidos o fríos.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, durante una visita al Grupo Wheatley en Glasgow el miércoles 11 de mayo de 2022. *** Local Caption *** . FOTO: Andrew Milligan GTRES

No todo son vestidos y tocados en el armario de Kate Middleton, también hay trajes de pantalón sastre. Está claro que es fiel a sus gustos, y no renuncia al monocolor, aunque juega con los tonos. En actos que tiene en lugares públicos o al aire libre, suele escoger un look más informal. Nos quedamos con esta combinación de traje y pantalón en azul oscuro.

Kate Middleton, duquesa de Cambridge en el premio Queen Elizabeth II Award for British Design en Londres el miércoles 4 de mayo de 2022 FOTO: Victoria Jones GTRES

No todo tiene que ser ropa, el estilo de Kate Middleton es imposible de analizar si no es habla de su peinado y maquillaje. Ella siempre lleva un beauty look suave y natural. Tanto la melena como el maquillaje, son sutiles y pensando para mejorar las facciones y corregir los primeros signos de la edad. Si tienes el cabello largo, no dudes en hacerte este tipo de peinados. Añade luz y brillo al rostro.