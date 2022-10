Victoria Federica tiene claro que este otoño la eterna gabardina se lleva de piel y nos lo demuestra por las calles de París

Aunque muchos no lo entiendan, o no lo quieran entender, Victoria Federica se está marcando unos grandes looks de street style en la Semana de la Moda de París. Porque tenemos claro, que si fuera otra influencer y no Victoria Federica, no se la criticaría igual. Todas las tendencias resumidas en un look. Este sería el resumen del último look de Victoria Federica en París, donde esta disfrutando de la Semana de la Moda. Una semana en la que Victoria Federica nos está dejando estilismos para todos los gustos y estilos. Desde estilismos más pijos y clásicos a los que nos tiene acostumbrados, hasta los más Motomami y en tendencia como la otra noche con pantalones de piel o este último look que son todas las tendencias de otoño 2022. Y no tenemos dudas, de que este outfit que te traemos hoy de Victoria Federica se ha convertido en nuestro favorito en mucho tiempo. Y nos ha dejado claro que ya estamos tardando en comprarnos una gabardina de piel para lucir todo el otoño con nuestros looks favoritos.

Un look de Victoria Federica que nos recuerda al de Sara Carbonero en la fiesta de Calzedonia en París en la que estaban las dos invitadas. ¿Le habrá copiado Victoria el outfit a Sara Carbonero? Pues puede ser, porque las dos tienen en común una gabardina de piel negra de lo más tendencia. Y es que tanto las grandes firmas como sus homólogas ‘low cost’ se han puesto de acuerdo: lo vimos en pasarela y ya lo estamos viendo en la calle las gabardinas de piel son tendencia máxima.

Victoria Federica en la Semana de la Moda de París. FOTO: @vicmabor

De origen británico, la eterna gabardina ha experimentado muchos cambios a lo largo de su historia y este año las que más saben de moda como Victoria Federica o Sara Carbonero las llevan de piel, de cuero o de vinilo.