Cuando aparece Sara Carbonero con el look más sexy (y rockero) para incendiar París y arrancar el otoño con el lookazo de la semana

¡Mon amour, je t’aime! Eso es lo que podríamos decir del lookazo que se ha marcado Sara Carbonero para incendiar París y el mundo entero. Si el domingo os decíamos que Sara Carbonero se acababa de marcar el lookazo de jefaza del otoño, y que aunque en Madrid hacía frío, tenía toda la pinta que la periodistas se iba de viaje...Así ha sido. Y es que Sara Carbonero ha viajado hasta París para asistir al evento organizado por Calzedonia con motivo de la Semana de la Moda de París. Pero no ha ido sola, desde Victoria Federica, pasando por Paula Echevarría o María Pombo. Sin duda ha sido el evento estrella para arrancar esta semana de la moda. Y Sara Carbonero ha querido llegar deslumbrando con un estilismo que podría llevar la propia ‘Emily en París’ en la tercera temporada de la serie que se estrena el 21 de diciembre en Netflix. Porque además, tanto Sara como Emily han optado por lucir flequillo este otoño 2022.

Pero no solo de flequillos vive las tendencias del otoño, Sara Carbonero nos ha querido deslumbrar con un look de lo más sexy al que no nos tiene nada acostumbradas, ya que la presentadora siempre luce su estilo mas boho por bandera pero esta vez ha optado por el negro y el cuero tan en tendencia este otoño 2022.

Detalles del look de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Para este noche parisina, Sara Carbonero se ha marcado un look de 10 con una gabardina de piel de lo más rockera de Saint Laurent, mini vestido también en negro y drapeado de Claro Couture, medias (cómo no) de Calzedonia y joyas de Agatha con quien Sara tiene colección propia.

Un lookazo con el que Sara Carbonero ha demostrado que el cuero y la piel vuelven con mucha fuerza este otoño 2022 y que las sandalias de plataforma van a seguir pegando fuerte como ya lo hicieron este verano.