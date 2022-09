A Victoria Federica también le gustan las minifaldas con la gabardina de piel más tendencia y las botas cowboy más extremas (y caras)

Todas las tendencias resumidas en un look. Este sería el resumen del último look de Victoria Federica en París, donde esta disfrutando de la Semana de la Moda. Una semana en la que Victoria Federica nos está dejando estilismos para todos los gustos y estilos. Desde estilismos más pijos y clásicos a los que nos tiene acostumbrados, hasta los más Motomami y en tendencia como la otra noche con pantalones de piel o este último look que son todas las tendencias de otoño 2022. Y no tenemos dudas, de que este outfit que te traemos hoy de Victoria Federica se ha convertido en nuestro favorito en mucho tiempo. Aunque también os digo, una que aquí os escribe, no es objetiva cuando ve unas botas cowboy y más si son estas de lo más especiales (y caras) de Jeffrey Campbell. El sueño de toda la amante de las botas cowboy que ya está en la maleta de Victoria Federica.

Un look de Victoria Federica que nos recuerda al de Sara Carbonero en la fiesta de Calzedonia en París en la que estaban las dos invitadas. ¿Le habrá copiado Victoria el outfit a Sara? Pues puede ser amigas, porque las dos tienen en común una gabardina de piel negra de lo más tendencia.

Victoria Federica con el look más tendencia en París. FOTO: @vicmabor

¿Puede ser más perfecto y más tendencia el look de Victoria Federica? Nosotras decimos no. Y es que estamos enamoradas de cada prenda. Desde el crop top blanco, a la minifalda negra que parece de cuero, la gabardina de piel y las botas cowboy más extremas y especiales. Un estilismo de 10 con el que Victoria Federica se acaba de ganar el cielo de nuestros lookazos del año.

Bota Starwood, de Jeffrey Campbell (526 euros)

Botas cowboy. FOTO: Jeffrey Campbell

Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos las botas de Victoria Federica para lucirlas por las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño