Poco se habla del último lookazo que se ha marcado Victoria Federica en París (junto a su padre) y como toda una estrella de la moda

Semana de la Moda en París, y allí lleva Victoria Federica desde el lunes dejando lookazo tras lookazo. Si el de ayer con botas cowboy de Jeffrey Campbell de lo más extremas se había convertido en uno de nuestros favoritos, ahora mismo estamos en shock con este lookazo que se acaba de marcar Victoria Federica para el desfile de Loewe en París junto a su padre, Jaime de Marichalar. Un desfile de estrellas y grandes nombres de la moda, en el que no ha faltado un año más, Vic, con un look propio de toda una ‘insider de la moda’. ¿Qué me decís de estos fotones que le han hecho a Victoria Federica en París? No nos pueden gustar más. Todo en un desfile en en el que han estado presentes también, Alexa Chung, Emily Ratajkoski o Bad Gyal. De momento, Victoria Federica no nos ha dejado ninguna foto en modo fan como hace unos meses con Rihanna, pero nosotras la seguimos esperando. No es Emily, pero sí, Vic en París.

Victoria Federica deslumbra en la Semana de la Moda de París. FOTO: Pichichipixx / SplashNews.com GTRES

Un look de Victoria Federica con lo que parece un mono negro palabra de honor de pantalón largo y diferentes tiras, que ha combinado con botas también en negro. Lo que no nos queda claro es, si el bajo del pantalón tiene un dobladillo vaquero o si son los calentadores vaqueros para botas que están tan de moda y que todas las influencers están enseñando a hacer en TikTok y Instagram.

Victoria Federica deslumbra en la Semana de la Moda de París. FOTO: Pichichipixx / SplashNews.com GTRES

Pero además del look de Victoria Federica, lo que ha sido una fantasía es el desfile de Loewe en París con el que aún estamos en shock. Desde minivestidos (muy minis) con cuello polo y faldas plisadas con mucho volumen, zapatos transparentes o florales. Mucho más que moda ha sido este desfile. Lo que está claro es que Vic está reinando en esta edición de la Semana de la Moda de París como toda una estrella.