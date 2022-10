Laura Escanes arrasa con el vestido lencero rojo más original que es un ‘sí, quiero’ con las sandalias joya más bonitas

Noche de premios de influencers y ahí no podía faltar la estrella del foco mediático, con permiso de Tamara Falcó, la última semana. Sí, estamos hablando de Laura Escanes que ha eclipsado a María Pombo, Dulceida o a Marta Lozano, con sus declaraciones en los en los premios Forbes Best Influencers 2022, que se han celebrado esta noche en la embajada italiana de Madrid. Todo el mundo quería saber cómo está su corazón, cómo va la relación con Risto Mejide y si ella le ha sido infiel con uno de los novios que le han puesto ya en una semana las revistas del corazón. Pero nosotras solo nos hemos podido fijar en su maravillo look de diva con un vestido lencero rojo que se podría convertir en ‘el vestido de la venganza’ como el de Tamara Falcó, pero en este caso no en el ‘vestido de la venganza’ por Risto, si no por todo los novios que le está poniendo la prensa del corazón. Porque tenemos claro que sí hay que reaparecer en la escena mediática, hay que hacerlo como Laura Escanes con este lookazo de lo más sexy y empoderado. ¡Bravo, ella!

Porque en el olimpo de los lookazos de la semana, está el traje de pana rojo de Victoria Federica y ahora el vestido rojo de Laura Escanes. Lo que tenemos claro, es que el rojo va a ser uno de los colores más potentes este otoño y más si es para llevarlo como la influencer, como toda una invitada perfecta de otoño.

Laura Escanes posa a su llegada a la primera edición de los premios Forbes Best Influencers 2022. FOTO: Javier López EFE

Para esta noche tan especial, Laura Escanes ha optado por lucir un vestido de satén rojo de corte lencero con doble tirante fino que ha combinado con unas sandalias joya de tiras que nos han robado el corazón. Porque sandalias hay muchas, pero no todas tan bonitas como las de Laura.