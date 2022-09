Necesitas ver el tatuaje de Laura Escanes que es ideal para hacerte con tus amigas y demostrar que las amistadas sí que son para siempre

Nuestro corazoncito romántico no deja de sufrir esta semana. Primero fueron Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que no hace falta que digamos que somos del ‘team Tamara’ para siempre, y luego Laura Escanes y Risto Mejide, que aquí si que no nos posiciones. ¿El motivo? Se supone que es una ruptura amistosa, eso de se acabó el amor de tanto usarlo, no hay buenos ni malos. Aunque no nos vamos a engañar, en el tufo machista de esta sociedad, ya están intentando poner a Laura Escanes de infiel como mala de la ruptura. Lo de siempre, es una chica joven, guapa, empoderada, con su propia carrera y sin necesitar un hombre al lado. O lo que es lo mismo, siempre acabamos siendo nosotras las culpables. Vergonzoso y ridículo. ¿Qué quieren? Pues que esté encerrada en su casa llorando. Por eso nosotras solo podemos decir, bravo Tamara Falcó y bravo Laura. Y además, después de cambiarse el look hace unas semanas, típico de las mujeres cuando cambiamos algo en nuestra vida, Laura Escanes también se ha hecho un tatuaje con su mejor amiga, Gemma Pinto.

Porque las parejas van y vienen, el amor no es eterno, todo tiene un final como diría Risto, pero las mejores amigas siempre están ahí para apoyarnos y levantarnos cuando nosotras caemos. Es bonito, es pequeño, es fácil de hacer y perfecto para las que no les gustan los tatuajes muy grandes, ahora solo te falta convencer a tu mejor amiga o a tu hermana y pedir hora todas para señalar vuestra amistad de aquí a la eternidad como Laura Escanes.

Laura Escanes y su mejor amiga se hacen un tatuaje. FOTO: @lauraescanes

“Per sempre”, como ha puesto la amiga de Laura Escanes, o lo que es lo mismo, “para siempre”. Dos planetas, cada uno girando en su propia órbita, pero que siempre se acaban encontrando cuando más se necesitan. Como las amigas, que para eso están, para los buenos y los malos momentos. ¿Te quieres hacer un tatuaje con tu amiga? El de Laura Escanes y Gemma Pinto no nos puede gustar más.