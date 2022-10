Laura Matamoros también ha caído rendida al abrigo rosa más viral de la colección de Paula Echevarría con Primark que cuesta 40 euros

Cuando empiezas a ver una prenda sin parar en Instagram, solo puede significar una cosa, que se va a hacer viral hasta agotarse. Y eso mismo es lo que ha pasado con el abrigo rosa de la colección de Paula Echevarría para Primark, que no lo dejamos de ver en Instagram y que aquí una que os escribe entró el viernes al Primark de Gran Vía y no paraban de salir chicas y mujeres con el abrigo en la bolsa. Vamos, lo que está claro es que se va a producir una plaga rosa por las calles de España y va a ser por culpa de Paula Echevarría y Primark. Pero no solo en la calle, también en Instagram. Y la última en apuntarse ha sido Laura Matamoros y nos ha mostrado como combinarlo en su cuenta de Instagram.

Ya tengas 20, 30, 40 o 50 años. La colección de Paula Echevarría para Primark ha conquistado a las chicas y mujeres españolas de todas las ciudades de España. Tanto que no ha tardado en empezar a agotarse. Y es que no hay nadie que no quiera hacerse con las prendas más deseadas de la colección, que incluye desde abrigos, chaquetas, prendas de punto y conjuntos deportivos, hasta trajes de dos piezas. Pero si hay una prenda que desde el principio estuvo destinada a ser la estrella de la colección, esa es el abrigo de color fucsia que ya tiene Laura Matamoros.

Un abrigo de color fucsia, de silueta clásica y amplias solapas de la colección de Paula Echevarría para Primark que las mujeres que más saben de moda ya has estrenado. Como Laura Matamoros que ha aprovechado este inicio de semana fría y lluviosa en Madrid para combinarlo con unos vaqueros clásicos de madre y un jersey crop de punto.