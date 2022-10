Laura Matamoros sobre una nueva oportunidad con Benji Aparicio: “Nunca confirmé que hayamos vuelto”

Espectacular, con vestido de transparencias de Massimo Dutti, con el que presumía sin complejos de su último retoque estético, una reducción de pecho; Laura Matamoros acudió anoche a los premios Forbes Best Influencers 2022 mostrando la mejor de sus sonrisas, seña inequívoca del buen momento profesional y personal por el que atraviesa.

La hija de Kiko Matamoros asegura que tras unas idílicas vacaciones en familia, ha vivido un septiembre “muy intenso”. Aunque, como acostumbra, deja en el aire su nueva oportunidad con el cocinero y padre de sus dos hijos, Benji Aparicio, con el que rompió la pasada primavera: “Nunca confirmé que hemos vuelto, estamos viendo, no sé qué pasará”. “Al final en las relaciones hay que ir con calma, hay que ver las cosas con tranquilidad para que luego nadie se asuste y no pase nada...”, confesaba.

Laura Matamoros en los premios Forbes Best Influencers 2022 FOTO: RAUL TERREL / RAUL TERREL RAUL TERREL / RAUL TERREL

Sobre su faceta como madre de dos retoños, Matías y Benji, este último nacido las pasada Navidades, Matamoros aseguró en su momento que le estaba resultando complicada la maternidad, pero “ahora mismo lo llevo bien, ya es un bebé grande, estoy organizada en casa... Estoy encantada, ahora sí”.

En cuanto al tema laboral, pese a estar inmersa en el mundo de las redes sociales, Laura no descarta volver a la televisión: “Reconozco que me sigue llamando la atención y me gusta bastante, pero debo ser crítica y saber en qué tipo de proyectos meterme... tengo que ser selectiva”. Tras esta declaración, la influencer dejaba entrever que entre sus próximos proyectos se encuentra algo relacionado con este medio, aunque sin querer desvelar nada por el momento. “Me apetecen muchas cosas, pero no puedo desvelar... puede haber algo...”, sentenciaba entre risas.