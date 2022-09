Si Paula Echevarría dice que este otoño llevaremos las medias de red con sandalias de plataforma y el vestido de vinilo más espectacular de H&M, nosotras le hacemos caso

Los lookazos del día llegan desde París, como la cigüeña y el amor. Aunque esta semana no sea la mejor para hablar de amor, porque entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva y Laura Escanes y Risto Mejide, tenemos el corazón en un puño. Y no es porque una que aquí os escribe sea muy romántica, pero no me esperaba lo que está pasando. Bueno, no mentiré, lo de Íñigo se lo esperaban hasta en Groenlandia, pero no que todo explotará a las 48 horas de anunciar su compromiso. Pero Tami, estamos contigo, y estamos deseando ver el lookazo de la venganza que se marca Tamara Falcó esta tarde en el evento en Madrid. Pero antes de todo eso, volvemos a París y a los looks que nos ha dejado el evento de Calzedonia, y no solo el look sexy de Sara Carbonero, si no también este de lo más galáctico de Paula Echevarría.

Porque si Sara Carbonero ha incendiado París con el look más sexy con mini vestido y gabardina rockera, Paula Echevarría ha optado por un look de lo más galáctico y nos ha lanzado un claro mensaje: las medias de red este otoño se llevan con sandalias de plataforma. Sí, las medias de red vienen con fuerza para 2023 y Paula Echevarría ya se ha adelantado desde París. ¡Oh, là là!

Paula Echevarría en París con un look de altura. FOTO: Calzedonia

Las medias de red son de esos complementos que jamás se fueron de nuestro armario. El simple gesto de decorar las piernas con un entramado de red con ese roolo rock, lo punk, incluso lo underground, y con esa clara reminiscencia ochenteras, ¿vamos a volver a caer rendidas a sus pies? Yo digo sí.

Vestido Paula Echevarría. FOTO: h&m

Unas medias de red de Calzedonia que Paula Echevarría ha combinado con sandalias de plataforma y un vestido de vinilo de lo más galáctico de H&M.