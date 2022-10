Te vas a olvidar de todas tus faldas de punto cuando veas el vestido acolchado de Zara que Rocío Osorno eleva a necesidad de moda

Sí, amigas, sí lo digo. Ya no nos importa que haga frío en Madrid después de ver este vestido acolchado de Zara que ha estrenado Rocío Osorno por las calles de Madrid. Porque se nota que ayer era festivo y las influencers (y celebrities) patrias aprovecharon para hacerse fotos con sus looks de día festivo. Si antes era Paula Echevarría la que nos enamoraba con su vestido boho perfecto para llevar con botas cowboy blancas, ahora es Rocío Osorno la que nos enamora con este vestido acolchado blanco de Zara que es perfecto para sobrellevar el frío madrileño y lucir con nuestras botas altas negras. Porque además, la influencer sevillana ha sabido darle ese toque más sexy a un vestido tan casual como este, con unas botas altas de lo más sensuales. Pero no solo eso, Rocío Osorno ha roto Instagram con este vestido acolchado de Zara que ya tiene lista de espera. Pero la buena noticia es que en tiendas aún está disponible para que lo podamos estrenar mañana mismo, porque está claro que con este vestido no vamos a pasar frío.

Porque vamos a olvidarnos de todas nuestras faldas de punto para combinar con jerséis gorditos, porque este vestido acolchado de Zara es todo lo que necesitamos para ir en tendencia, a la moda, cómodas, abrigas y siempre podemos darle ese punto sexy como ha hecho Rocío Osorno.

Rocío Osorno revoluciona Instagram con el vestido acolchado de Zara. FOTO: @rocio0sorno

Vestido acolchado, de Zara (29,95 euros)

Se trata de este vestido acolchado de cuello subido con botones metálicos y manga larga abullonada acabada en puño elástico con bolsillo de plastrón con solapa y botón en delantero. Un vestido con el que puedes llevar unas botas planas, unas botas de agua o incluso darle el toque más sexy como ha hecho Rocío Osorno con unas botas negras de tacón fino para una cita romántica o cualquier evento.