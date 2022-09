El primer abrigo del otoño ha llegado a Zara, es rosa, parece de Alta Costura y las mujeres más elegantes de 50 años ya lo llevan con vaqueros

Ay amigas, solo quedan 4 días para que llegue el otoño y digamos adiós a otro verano más. Pero os voy a decir una cosa, es el primer año que tengo ganas que llegue el otoño y no sé si es culpa de todas las maravillosas tendencias que nos trae esta temporada o que ha hecho tanto calor este verano en Madrid que ya no aguanto más. Pero hablando de tendencias, otro lunes más llega Carmen Gimeno de lo más madrugadora para crearnos una nueva necesidad de moda. Y esta vez es el abrigo más bonito de Zara que parece de Alta Costura y gracias a Carmen Gimeno ya sabemos como llevarlo a la calle. Que por algo es nuestra influencer más 50 favorita. Un abrigo tan bonito, que lo habíamos visto hace meses en la web de Zara pero que pensábamos que era imposible llevarlo en nuestros looks más casuals, hasta que ha llegado Carmen este lunes para iluminarnos a todas con camiseta blanca, vaqueros de madre y bailarinas. ¿Nos vamos directas a Zara? Nosotras ya queremos copiarla. Un perfecto look para que las mujeres de 50 años o las de 30 vayan a la oficina o de merienda con amigas.

Un abrigo de Zara rosa con flores que nos traslada a hace ya cinco años al desfile de primavera/verano 2017 de Miu Miu. ¿El motivo? Un gorro de baño completamente bordado con pétalos de flores que no nos puede recordar más a este abrigo que la jefaza de Zara, o lo que es lo mismo, Marta Ortega, quiere que llevemos hasta es nuestros looks de oficina.

Porque abrigos hay muchos en la nueva colección de Zara, pero no todos tan bonitos como este abrigo bordado el completo con flores rosas, manga larga y cuello redondo. Pura fantasía de Alta Costura a la venta en Zara.

Abrigo punto estructura flores, de Zara (59,95 euros)

Abrigo punto flores. FOTO: Zara

¿Te atreves a copiar el look de Carmen Gimeno?