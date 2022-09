Rocío Osorno se pasa el juego del traje (y de las tendencias de otoño) con este traje vaquero de Zara que necesitamos en nuestro armario

¿Preparada para enamorarte de un traje de Zara? Y de nuevo todo es culpa de Rocío Osorno, pero esta vez no desde las calles de Madrid, si no desde las de Milán. Todo antes de volver a la capital de España después de haber estado estos días en la Semana de la Moda de Milán que nos ha dejado muchas tendencias para la primavera/verano 2023. Pero nosotras ahora solo pensamos en todas las tendencias de este otoño 2022. Y hablando de tendencias, el traje denim de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno, no puede ser más tendencia, más moda, más original y más bonito. Porque la tendencia ranchcore o el regreso de la moda cowboy al street style. Si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de octubre no te vas a poder negar a llevarla. Y hablamos de todas esas prendas inspiradas en el lejano oeste como las botas cowboy y todo lo que tenga que ver con el denim. Y hablando de denim, esta maravilla de traje de nueva colección de Zara que Rocío Osorno eleva al cielo de las tendencias.

Pantalones de corte recto de Wrangler y de Lee, camisas con bordados coloridos y zapatos con detalles far west triunfan en la ciudad, algo que señala Olie Arnold, director de estilo de Mr Porter, que asegura que las búsquedas de camisas y de cinturones western han experimentado un notable incremento este año. Los zapatos de Western Affair han dado un soplo de aire fresco a la tendencia, que ahora alcanza su punto álgido gracias a Dua Lipa y a modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid, que han convertido a las botas cowboy en las estrellas del mundo del calzado. Y dentro de esta tendencia nosotras solo podemos pensar en el traje de Zara de Rocío Osorno.

Blazer denim botón dorado, de Zara (49,95 euros)

Blazer denim. FOTO: Zara

Jeans Z1975 high rise nervio frontal, de Zara (29,95 euros)

Pantalones denim. FOTO: Zara

No sabemos aún si nos gusta más el pantalón ancho o la blazer de este traje vaquero de Zara.