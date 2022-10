Sara Carbonero se va de concierto feminista con el look más básico en vaqueros que siempre es un acierto de moda

¿El mejor plan de viernes noches? Pues Sara Carbonero lo tiene claro, irse de concierto con amigas. Y no a un concierto cualquiera, si no a uno de empoderamiento femenino donde tampoco ha faltado Laura Escanes. Ni más ni menos que al concierto de Rigoberta Bandini en Madrid que ha esperado a la gira que la ha coronado como emperatriz del “indie pop” español para, como reza su himno “Ay Mamá”, “parar la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix” en una fiesta que ha hecho de la energía femenina su matriz y motor. Ha sido ante una masa de aproximadamente 10.000 personas que agotaron las entradas de este concierto en el Wizink Center de Madrid que abre su “gira de despedida temporal” de los escenarios y que en las próximas semanas pasará por otros grandes espacios como el Palau Sant Jordi de Barcelona o el Palau de Les Arts de Valencia. Y como no podía ser de otra manera, nosotras nos hemos fijado en el look de Sara Carbonero para irse de concierto a través de los Stories de una de sus amigas periodistas. Porque para una noche de música y amigas, Sara Carbonero ha elegido el look más eterno y básico que nunca falla para una noche así.

Y estamos hablando de la combinación más eterna con vaqueros de tiro alto y camiseta básica negra.

Sara Carbonero en el concierto de Rigoberta Bandini. FOTO: @amandapradob

Porque no hay estilismo más perfecto y eterno para irnos de concierto que unos vaqueros clásicos de tiro alto de esos que adoran nuestras madres, un cinturón negro y un camiseta básica de tirantes también en negro. Y todo eso, Sara Carbonero lo ha combinado con su larga melena lisa y un poco despeinada con flequillo y un maquillaje que tenía como protagonista los labios maquillados en rojo. Feminismo, música y buenos looks para una noche de viernes con amigas.