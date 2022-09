Y llega Sara Carbonero a 8 de septiembre con el vestido de punto más elegante que vamos a llevar todo el otoño con botas cowboy plateadas

Es un hecho amigas. Mientras ayer me hacía las uñas, que ya no podía ser más una aspirante a Carrie Bradshaw con las que llevaba, me di cuenta. ¿De qué me di cuenta? Que mientras los otras chicas que estaban intentando alargar con su manicura el verano, yo me estaba adelantando al otoño. Y no sé si es culpa de tanto escribir de tendencias de otoño 2022, del calor que ha hecho este verano o de ver a Sara Carbonero con la nueva colección de Slow Love. Pero la bajada de temperaturas en Madrid y la lluvia que viene la próxima semana también ayudan a ello. Y aquí mientras escribo con mis uñas azul noche, y ayer contaba los días que quedaban para Navidad para copiarle a Sara Carbonero el mono de lentejuelas, hoy me he enamorado del vestido de punto más elegante del otoño que vamos a llevar con botas cowboy plateadas. Porque son la tendencia de septiembre, están en Zara y cada vez que me las pongo por las calles de Madrid la gente me pregunta por ellas. Y en Slow Love la combinan con esta maravilla de vestido de punto con el cuello más elegante que vamos a ver.

¿Nos ponemos flequillo como Sara Carbonero? Yo a eso aún no me atrevo, pero a copiarle todos los looks de la nueva colección de Slow Love no me lo pienso. Y este jueves 8 de septiembre llega Sara Carbonero con esta maravilla de vídeo en Instagram para enamorarnos con el vestido de punto más bonito y elegante que hasta las mujeres de 50 años llevarían a la oficina o Ángela Molina con diadema y sus canas al viento.

Vestido cuello multiposición gris, de Slow Love (89,99 euros)

Vestido de punto gris. FOTO: Slow Love

Un vestido con cuello multiposición, pudiendo llevarse deshombrado o vuelto de punto acanalado en hilatura sostenible , manga larga, corte ajustado y largo midi. Y si Sara Carbonero dice que se lleva con botas cowboy plateadas, nosotras solo podemos hacerle caso.