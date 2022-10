El uniforme de siempre (y para siempre) de Sara Carbonero para empezar octubre con vaqueros de madre y camisa

Es lo que tiene el otoño amigas, frío por la mañana, calor por la tarde. O lo que es lo mismo, ya no saber cómo vestirte cada día sin morir de frío o calor, y además no ponernos malas. Y también ir siempre bien vestida y en tendencia. Y un manual de todo eso lo tiene Sara Carbonero, con su uniforme de otoño que nunca falla con camisa y vaqueros de madre. Y en su linea, Sara Carbonero no nos deja de crear necesidades con sus looks más en tendencia de otoño y más calentitos. Si el otro día nos enamoraba con la cazadora de piel con flecos en blanco para irse de festival de mujeres, después nos descubrió el calzado estrella de otoño 2022 combinado con el vestido más calentito del otoño, o el jersey de otoño de efecto buena cara. Porque Sara Carbonero sabe que no hay nada más tendencia en otoño que un jersey calentito con botas cowboy. Y para los días más cálidos como esta semana con el veranillo de San Miguel, camisa de lino, camiseta básica y vaqueros de madre. Así nunca se falla. Y si refresca, una biker de piel encima.

Bueno al otoño y a la Navidad, porque el otro día nos creaba la necesidad del primer look navideño con mono de lentejuelas y jersey, pero no solo eso también nos enamoraba con los vaqueros anchos o el vestido de punto más elegante de este otoño 2022. Y si no tenía poco con eso, ahora nos enamora con esta fotografía dentro del coche con su nuevo corte de pelo con flequillo despeinado y un estilismo de esos perfectos para los días de locura. Y Sara Carbonero ha optado por lucir una camisa, el tank top tan en tendencia y vaqueros.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Por eso, Sara Carbonero se ha marcado este look de lo más casual con camisa verde, tank top con botones y vaqueros. Un estilismo perfecto para esos días que no paras y quieres ir cómoda y además en tendencia. Y tampoco puede faltar las joyitas de su colección con Agatha París como el collar de ‘siempre’.