Sara Carbonero (de niña a mujer) con el jersey más calentito y de ‘efecto buena cara’ para empezar octubre a la moda

“No te pareces a la niña que conocí, le dije. Pero eres idéntica a la mujer que imaginé que acabarías siendo”, con esta cita y esta fotografía, Sara Carbonero ha revolucionado Instagram, casi de madrugada. Y es que aquí no puede haber debates, porque Sara Carbonero no puede salir más guapa en esta fotografía con su melena con flequillo, su maquillaje con pecas y ese jersey de nueva colección de Slow Love que es todo el octubre y el otoño que podemos desear. Porque jerséis de otoño hay muchos, pero no todo ponen esa efecto buena cara que tanto necesitamos cuando empezamos a perder el bronceado del verano. Es oficial, este septiembre que se ha hecho tan largo ya ha terminado. Ayer empezó octubre, aunque con los 12º con los que hemos amanecido hoy en Madrid, ya parece que sea noviembre. Y en su linea, Sara Carbonero no nos deja de crear necesidades con sus looks más en tendencia de otoño y más calentitos. Si el otro día nos enamoraba con la cazadora de piel con flecos en blanco para irse de festival de mujeres, después nos descubrió el calzado estrella de otoño 2022 combinado con el vestido más calentito del otoño, ahora llega el jersey de otoño de efecto buena cara. Porque Sara Carbonero sabe que no hay nada más tendencia en otoño que un jersey calentito con botas cowboy.

Lo que tenemos claro, es que el jersey que ha estrenado Sara Carbonero para empezar octubre es de su marca, Slow Love. Porque la fotografía del gran Valero Rioja, es de la sesión que hicieron para fotografiar la nueva colección. Eso sí, aún no lo hemos encontrado a la venta en la web de Slow Love. Pero, mientras estábamos en busca y captura hemos encontrado otros maravillosas chaquetas, vestidos y un chaleco que nos ha hecho ojitos. ¡Que perdición!