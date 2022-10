Esta es la prenda que no falta nunca en el armario de las estilistas

Al igual que pasa con ciertas prendas claves en verano, en cuanto llega el otoño, o más bien el frío, las expertas en moda tienen en su cabeza ciertas combinaciones perfectas que siempre dan resultado. Ahora, más que nunca, y gracias al auge del minimalismo y el Normcore, son muchas las mujeres que recurren a prendas clave con las que conseguir mil y una combinaciones que luzcan perfectas pero sin demasiado esfuerzo. Y sobre todo que sean cómodas.

También he observado como muchas trendsetters eligen una sola prenda como epicentro de su look, y es al rededor de este protagonista del que configuran el esto del estilismo. Pues bien, si miramos fiarte y detalladamente la calle, y por supuesto también Instagram, me he dado cuenta que en los últimos años hay una prenda que no para de aparecer entre ellas: el pantalón de cuero. Que bien sea dicho de paso, no tiene por qué ser necesariamente de cuero, si no que también están más que aceptados los modelos de materiales sintéticos, e incluso lo más innovadores, de cuero vegano.

Este pantalón es el protagonista de muchos de los mejores looks de Street Style, especialmente visto durante las semanas de la moda, en donde estilistas, periodistas y consultoras de moda decidiéndoos tirar de todos los beneficios que tiene esta prenda. Y es que tenemos que reconocer que por alguna razón contiene un aire trendy y elegante innato. Además, es un pantalón casi igual de versátil que un vaquero, sobre todo el color negro, el favorito sin duda. Ya que puede convertirse en algo rockero combinado con una camiseta estampada y unos botines cowboy o con detalles de tachuelas, hasta ser parte de un look más sofisticado de oficina con zapatos de tacón, blusa y americana. Pero también es perfecto para los días de relax, sumándole un sencillo jersey de punto y unas bailarinas o zapatillas de deporte.

Pantalón ZW 90´S Wide Leg efecto piel, de Zara (29,95 euros)

Pantalón ZW 90´S Wide Leg efecto piel, de Zara FOTO: Zara

Pantalón efecto piel, de Mango (29,99 euros)

Pantalón efecto piel, de Mango FOTO: Mango

Pantalón negro piel napa, de Massimo Dutti (249 euros)

Pantalón negro piel napa, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti

Pantalón cropped de piel elástica, de Arket (359 euros)

Pantalón cropped de piel elástica, de Arket FOTO: Arket

Pantalón amplio, de H&M (29,99 euros)

Pantalón amplio, de H&M FOTO: H&M

En las tiendas hemos encontrado todo tipo de modelos, acordes con las tendencias de la temporada. Desde diseños tipo leggins más ajustados hasta cortes baggy o rectos. Lo mismo que con los materiales, desde el cuero auténtico hasta sucédanlos que consiguen reducir bastante el precio.