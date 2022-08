7 looks de experta en moda para tu vuelta a la oficina

Últimos días de agosto, las vacaciones se acaban y llega la vuelta a la rutina. Volveremos a verle la cara a los compis de la oficina (a los que nos caen bien y a los que nos caen mal), pero tenemos un as bajo la manga para que esta vuelta a la oficina no sea tan aburrida. Este verano, hemos aprendido que los looks de verano, en septiembre, pueden ser los más ideales para volver a la oficina y ser la sensación. Todas las expertas en moda ya lo saben, pero, ¿lo sabes tú? Inspírate en estos looks para que la vuelta sea mucho más fashion y divertida.

Vuelta al blazer oversize

Si algo nos ha quedado claro es que el blazer es una de las prendas más versátiles de nuestro armario y cuando vamos a la oficina, si no sabemos que ponernos, nunca falla combinar un look sencillo con blazer. Ya nos lo enseñó Nuria Roca en su viaje a Inglaterra este verano y nosotros, lo recuperamos en septiembre.

Incorporar el ‘tank top’ en nuestros looks

Si María Pombo nos hizo soñar con esta tendencia que adoran las chicas de Copenhague, nosotros la luciremos, este otoño en la oficina al más puro estilo sport chic y con deportivas.

Los chalecos se consolidan en otoño

Ya arrasaron en primavera y vuelven para el entretiempo en otoño. Ademas, María G. de Jaime nos enseñó este verano que combinarlo con top y pantalón alto, puede ser la tendencia más irresistible.

Camisa y shorts para las más atrevidas

¿Eres experta en moda? Seguro que tienes una camisa de color block en tu armario que deberás combinar con tu shorts favoritos. Las camisas nunca abandonarán un buen estilo y las ganas de ser la más cómoda de la oficina.

Vestidos largos para los días grises

Si despiertas y está el cielo gris, recuerda este look de Sara Carbonero donde el vestido largo será el gran protagonista. Eso sí, combínalo con una chaqueta vaquera (por si baja la temperatura) y deportivas.

El vaquero siempre te acompañará

Un pantalón vaquero siempre será la mejor opción para la vuelta a la oficina ¿quién no se ha inspirado alguna vez en un look como el de Paula Echevarría para ir a trabajar? No dudes en recuperarlo y versionarlo con tu mejor top.

Recuperamos el caftán del verano

Si ya lo dijo Carmen Gimeno cuando empezó la temporada, el caftán sería el imprescindible del verano y se puede seguir usando en septiembre para volver a la oficina. Lo podrás llevar con sandalias planas o con deportivas. Pero, este look relajado te hará sentir la más cómoda tengas 30 o 50 años.

Recuerda que si este otoño quieres ser la más fashion en tu vuelta a la oficina, estas tendencias te darán las claves para tus looks más rutinarios.