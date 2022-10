Solo Carmen Lomana puede llegar en octubre y marcarse el look más hippie con este mono blanco con transparencias de efecto tipazo

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Y no nos cansaremos de decirlo. Porque ella siempre transforma cualquier prenda en elegancia máxima en cualquier época del año. Ya sea verano o otoño. Y esta noche ha vuelto a dar una lección de estilo y nosotras solo podemos aplaudirle. Porque la socialité ha demostrado cómo llevar un look de lo más hippie en pleno octubre en Madrid para trasladarnos directamente a Ibiza. Porque no hay edad para llevar un mono de lo más hippie de transparencias con encaje como el de Carmen Lomana que lo ha convertido en moda de otoño con todo su estilo.

Un mono que respira libertad, colores que recuerdan a la naturaleza y estampados que nos sitúan entre los años 60 y 70, uno de los periodos de más autenticidad en la moda y que tanto le gustan a Carmen Lomana para su armario durante todo el año como ella misma nos explicó en una entrevista. Porque no hay nadie como ella para atreverse a llevar las transparencias. Por eso le damos el premio a una de las mejor vestidas de este mes de octubre, porque una vez más ha demostrado que las transparencias son para las mujeres de todas las edades y que también pueden ser elegantes, además de sexy.

Carmen Lomana con mono hippie. FOTO: J.I.Viseras GTRES

Una maravilla de esas que solo puede estar en el armario de nuestra socialité favorita y que ahora vamos a querer copiar en nuestro próximo evento. Un mono que Carmen Lomana nos ha chivado en su cuenta de Instagram que es de la diseñadora malagueña Cristina Coronilla Design y que hasta una novia de lo más moderna podría utilizar para una boda en la playa al más puro estilo Mamma Mia.