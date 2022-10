Solo Carmen Lomana puede llevar una falda de transparencias de la forma más elegante y glamurosa en octubre

Noche de desfile para Carmen Lomana dentro de su ajetreada agenda, pero sin dejar de apoyar a la moda española como le gusta hacer a ella. Y esta vez ha sido para acudir al desfile de De La Cierva y Nicolás en el marco de la 8ª edición de Atelier Couture en el Palacio de Santoña. Creadores reconocidos y nuevas generaciones de artesanos con gran talento en la Costura, han mostrado estos días sus propuestas de moda nupcial y de ceremonia para 2023. Y está claro que no podía faltar nuestra querida Carmen Lomana que siempre se convierte en la invitada perfecta vaya donde vaya. Pero esta vez ha ido un paso más allá y se ha atrevido con las transparencias que tanto le gustan a ella con un look de esos que es elegancia y glamur, pero que a la vez no pasa desapercibida saliendo de su zona de confort. Por eso le damos el premio a una de las mejor vestidas de este mes de octubre, porque una vez más ha demostrado que las transparencias son para las mujeres de todas las edades y que también pueden ser elegantes, además de sexy.

Stories de Carmen Lomana. FOTO: @carmen_lomana

Para la ocasión, Carmen Lomana ha optado por lucir una camisa satinada en color crudo, que es tendencia esta temporada y que ya hemos visto esta semana también lucir a Vicky Martín Berrocal, demostrando que todas necesitamos una camisa satinada en nuestro armario este otoño 2022. Pero Carmen Lomana ha ido un paso más allá y le ha añadido una falda midi de cintura alta con transparencias e incrustaciones de flores. Una maravilla de esas que solo puede estar en el armario de nuestra socialité favorita y que ahora vamos a querer copiar en nuestro próximo evento. Porque está claro que el combo camisa satinada y falda con transparencias, es el como ganador del otoño.