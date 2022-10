Carmen Lomana se va al concierto de Ana Mena con la chaqueta militar con brillo más rompedora que le vamos a querer copiar para todas las noches de fiesta

Y no nos mintió, porque Carmen Lomana nunca miente. Tan clara siempre en sus declaraciones, como elegante. Porque hace unos días en una entrevista que nos concedió a Lifestyle de La Razón, nos comentó que le horrorizaba la estética de Rosalía, que ella era mucho más de Ana Mena. Y dicho y hecho, Carmen Lomana se ha ido este sábado noche a disfrutar del concierto de Ana Mena en Madrid. Un vídeo que el influencer Alexsinos compartió con una encuesta en su cuenta de Instagram para saber si sus seguidores eran más de Rosalía o de Ana Mena. No con tanta legalidad ni compañerismo en ‘Socialité' de Telecinco, que nos han robado el vídeo de la entrevista sin citarnos, pero oye, de ellos no nos extraña. ¿Periodismo? Bueno, dejo la encuesta para otro día y ahora me centro en el lookazo de nuestra querida Carmen Lomana con esa chaqueta de estilo militar con tweed y mucho brillo. Y es que Carmen es elegante hasta para ir de concierto.

Sin duda, este es uno de los looks más cañeros que nos ha regalado Carmen Lomana en los últimos meses. Porque al igual que ella es fan de Ana Mena, nosotras, lo somos de ella. Porque es elegante hasta para ir a un concierto que no sea en el Teatro Real como nos tiene acostumbradas.

Una chaqueta de estilo militar o Balmain que por lo que se aprecia en las fotos, que al ser de noche cuesta poder analizar el look al detalle, es de tejido tweed con brillo. Una chaqueta de estilo militar que Carmen Lomana ha combinado con un vestido negro de escote asimétrico. Porque como nos dijo ella misma, cuando no sabe que ponerse recurre a las prendas negras.

¿Quieres recordar las declaraciones que nos dio Carmen Lomana sobre Rosalía y Ana Mena? “A mí no me gusta nada la estética Rosalía, me horroriza. No me gusta ni verlo, me parece muy vulgar. Yo tengo cazadoras de cuero muy cool, pero es que la estética de Rosalía no me gusta nada. No soy muy Motomami, soy más Ana Mena.