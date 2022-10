La gabardina en octubre no puede faltar en el armario (ni en la maleta) de Carmen Lomana para una escapada de fin de semana a Londres

¿Planes para el fin de semana? Carmen Lomana se va de escapada a Londres, pero antes de eso ya nos ha dejado una fotografía de una de sus últimas visitas a la ciudad que tanto le gusta. Y si hay algo bueno de visitar Londres en octubre, es que directamente ya puedes sacar todos los looks de invierno y de otoño. Aunque digamos que Madrid ha amanecido también un poco británica este sábado, con este cielo nublado de nuevo, 12 grados y lluvia. Es decir, que este fin de semana en la capital de España también podemos sacar del armario ya todas las prendas de otoño. Y si hay una chaqueta que es estrella cada otoño, esa es la gabardina. Una gabardina que nunca falta en el armario de las mujeres que mejor visten como Carmen Lomana, ya sea en su armario o en su maleta de escapada de fin de semana. Porque Carmen piensa hacer todo el ejercicio del mes andando sin parar en Londres hasta desgastar los zapatos.

Probablemente lo primero que se te venga a la cabeza cuando hablamos de gabardinas, es el estilo parisino, con sus camisetas marineras, sus boinas y bailarinas. Pero si esto no casa con tu forma de vestir, no pasa nada, las gabardinas tienen muchas posibilidades. Y Carmen Lomana nos lo demuestra desde Londres con esta gabardina clásica con el nombre de la marca estampado en negro y en letras grandes, que ha combinado con un look de experta en moda.

Porque las gabardinas tienen mil combinaciones, pero Carmen Lomana ha optado por combinarla con un estilismo negro que nunca falla y que ella misma nos contó que cuando no sabe qu ponerse recurre a este color. Un total black que ha combinado con la gabardina con letras negras, botas que por lo que parece son de estilo cowboy clásicas en marrón oscuro, bolso negro grande y sus adoradas perlas que este otoño vuelven con fuerza. Deseando estamos de ver todos los looks que Carmen Lomana nos deja desde Londres.