Carmen Lomana deja claro como llevar los pantalones blancos en otoño con el máximo estilo en zapatillas

La semana se ha hecho dura, aunque corta, pero aquí está el fin de semana. Y no hay mejor forma de empezar el fin de semana que con uno de esos looks de Carmen Lomana que no pueden ser más tendencia y elegancia. Carmen Lomana es musa de España. Y no solo por ser una de las mujeres mejor vestidas de España, si no también por su inteligencia y ser una anfitriona de diez. Y después de un verano lleno de looks para copiar, Carmen Lomana ha vuelto a la rutina y al trabajo en Madrid con estilismos perfectos de otoño que nos hacen soñar a diario. Si el otro día nos enamoraba con sus mules doradas, hoy lo hace con un estilismo con zapatillas blancas al que tan poco nos tiene acostumbradas. Pero nosotras nos hemos fijado en como ha combinado esas zapatillas con el mejor look para octubre y todo otoño. Porque si algo tiene Carmen Lomana es que sabe combinar las prendas más casuals con la máxima elegancia que podemos imaginar. Y para eso se ha bajado de los tacones para dejarnos claro en zapatillas que el blanco también es un color perfecto para el otoño.

Y este sábado, Carmen Lomana nos vuelve a demostrar como lleva un total look blanco también en otoño. Uno de esos looks perfectos tengas 30 o 50 años para ir a la oficina o a una reunión con tus amigas. Y para eso Carmen Lomana se ha bajado de los tacones.

Para empezar el fin de semana, Carmen Lomana ha optado por unos pantalones pitillo blancos que ha combinado con una camiseta básica y una blazer de cuadros en tonos rosas y blancos. Pero no solo nos ha querido demostrar que el blanco también es un color perfecto para el otoño, también se ha bajado de los tacones para lucir de los más elegante en zapatillas blancas.