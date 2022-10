El estampado animal es elegante y Carmen Lomana lo deja claro con este look que se ha marcado para ir al trabajo

El estampado animal puede ser elegante y Carmen Lomana nos deja claro cómo llevarlo este otoño 2022. Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Si ayer fue María Pombo la que apostó por el estampado animal con un pantalón naranja de estampado de tigre y botas, hoy es Carmen Lomana la que nos enseña como llevar esta tendencia de forma elegante al trabajo. Porque si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de ahora no te vas a poder negar a llevarla. Porque si muchas veces pensamos que el animal print roza más esa estética choni, Carmen Lomana nos ha dejado claro que también puede ser elegante en un estilismo clásico y minimal. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El “animal print” ha vuelto esta temporada de otoño con fuerza aunque llegue una potente borrasca y Carmen Lomana te enseña cómo llevarlo en su versión más tendencia.

El animal print es uno de esos estampados que siempre han contado con fans y detractoras a partes iguales. A favor están quienes lo ven sofisticado, sexy, atemporal y en contra quien lo ve hortera o choni. Pero Carmen Lomana nos ha dejado claro que da igual que tengas 30 o 70 años, que este estampado no envejece y además es elegante. Aunque ya sabemos que eso también es mérito de nuestra socialité favorita que sabe convertir en elegante todo lo que se pone. Y unas vez más nos ha dado buena muestra de ello.

Carmen Lomana ha combinado una blusa de estampado animal de manga corta con lazada en el cuello y en la parte baja de la misma, con un elegante pantalón de tiro alto negro, zapatos negros y un bolso marrón también con estampado animal.