El eterno vestido negro con botones joya es el que Carmen Lomana eleva a deseo un sábado noche

Ella es así. No hay día que Carmen Lomana nos nos deje un estilismo perfecto de esos que queremos copiar todos los días. Y esta vez lo ha hecho desde un programa de Televisión Española al que ha acudido como invitada a hablar de vecinos. Y es que para nuestra socialité favorita el ritmo no para ningún día y la verdad es que nosotras no sabemos de donde saca las fuerzas para llegar a todo, pero queremos la receta Volviendo a su fantasía de estilismo, Carmen Lomana nos ha vuelto a dejar claro como se combina a la perfección tendencia, elegancia y moda. Y lo ha hecho con un vestido negro de estilo tweed de Dolce&Gabanna con botones joyas. Porque el negro es la zona de confort de Carmen Lomana en términos de moda y siempre que no sabe que ponerse, recurre a ese color.

Y es que ya sabemos que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana y cada día nos inspira con alguno de sus estilismos que son tendencia eterna para cualquier tipo de mujer y cualquier edad. Una vez más ha vuelto a demostrar que un vestido negro es la mejor solución para cualquier evento de noche en el que quieras brillar con luz propia y de la forma más elegante.

Esta vez, Carmen Lomana, ha optado por un diseño negro de Dolce&Gabanna de escote de pico, largo por las rodillas y abotonado en el escote con botones joya. Una maravilla de vestido con el que vuelve a dejar claro que vestir de negro en una noche de sábado siempre es un acierto.

Está claro que no hay nadie como Carmen Lomana para darle el toque más especial a un vestido negro como este. Porque aun que muchas personas piensen que el negro es la elegancia eterna para todo el año. Y para ello no hay mejor ejemplo que nuestra socialité favorita.