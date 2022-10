La falda estampada más bonita del otoño la tiene Nuria Roca y te contamos cómo llevarla

Podemos decir por fin que ha llegado oficialmente el otoño. El frío, la lluvia y el viento se han hecho presente y no solo en la calle o en las tiendas, también en Instagram, donde nuestras celebrities e influencers favoritas ya nos están dejando los mejores looks abrigados en clave otoñal. Jerséis gruesos gustosos y calentitos, chaquetas y abrigos, vestidos de telas como la lana o el terciopelo y faldas largas y estampadas.

Pero no hay que olvidar que gracias a la democratización de la moda, el mal tiempo ya no es una excusa para no vestir elegante y chic. Si bien es cierto que el buen tiempo y el sol parecen darnos más ganas de arreglarnos y sacar del armario nuestra mejores galas y salir a la calle con cualquier excusa, cada vez somos más las que sentimos la necesidad de hacer lo mismo en otoño. Puede que incluso más después de estos meses de calor intenso, lo que ha provocado que recurrir a las prendas más abrigadas de nuestro armario sea todo un gusto.

Otro de los mitos que hay que destacar con respecto al otoño es que en este solo están permitidos los colores oscuros, los tonos tierra y estampados mínimos. Algo que venimos a tirar por tierra con el último look que nos ha dejado Nuria Roca en su cuenta de Instagram.

La presentadora ha compartido con sus seguidores un estilismo de lo más estilos y alegre compuesto por un jersey de punto grueso en color mostaza de la firma francesa Gold & Silver Paris, un nuevo descubrimiento que ya nos apuntamos todas las amantes de las prendas de punto, por sus mil y una opciones. Para completar el estilismo una bonita falda larga estampada con motivos florales en tonos a juego.

El detalle más boho viene de la mano de unos botines de cuero y un cinturón ancho con detalles metálicos.