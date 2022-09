El jersey de lana: la prenda que nunca abandona en los cambios de temporada

Llegó el otoño a Madrid y con él comienza la primera bajada de temperatura más cercana del otoño. Las tardes de lluvia se convierten durante una semana en el mood de todo madrileños, mientras que el resto del país goza de altas temperaturas que te permiten vivir los últimos días de playa en las ciudades costeras de la península (sin contar Canarias que empieza su temporada alta). Pero, mientras tanto, en Madrid, ya empezamos a pensar en las primeras compras del otoño y el cambio de armario. Y, hay algo que nunca cambia, el jersey de lana, esa prenda que nos acompaña, año tras año, durante toda la temporada.

Como cada año, cuando llega esta temporada, las firmas de moda comienzan a llenar sus catálogos de nueva colección de prendas que formarán parte de nuestro fondo de armario durante toda la temporada o prendas que romperán el street style, durante el otoño-invierno, un ejemplo de ello es la chaqueta de piel de Bershka que ya llevó Rocío Osorno por las calles de Madrid o las de la nueva colección de Zara al más puro estilo ‘Motomami’. Pero, hay una prenda que siempre está en ese catálogo tan preciado, el jersey de lana y que nunca falla.

Jersey de lana trenzado FOTO: mango

El jersey de lana es un básico que nunca te abandona en los cambios de temporada, lleva años ilustrando grandes looks y se ha convertido en el imprescindible que todas las expertas de moda quieren en su armario. Pero, si hay uno que no puede faltar en tu armario, es el jersey de lana trenzada en color blanco roto, este básico te salvará en muchas ocasiones y podrás combinarlo con todo. El que hemos encontrado en Mango te hará sentir como en casa, como que no pasa el tiempo y podrás llevarlo con una pantalón de piel y unas botas altas esta temporada.

Jersey de lana trenzado, de Mango (45,99€)

Este año, no pueden faltar los básicos en tu armario con los que salvarás cualquier look en una tarde de otoño o conquistarás a tus seguidores con un look sencillo y recurrente en tu perfil de Instagram. Mango tiene la solución, el jersey vuelve una temporada más y este de punto grueso y cuello perkins es la clave para triunfar.

¿Quieres ser la reina del street style esta temporada? No olvides combinar tu jersey de lana con un básico y conseguirás un look sencillo, básico e imprescindible en cualquier fondo de armario.