Paula Echevarría confirma que estas botas altas de Mango se llevan con minivestido

Paula Echevarría sigue siendo una de las mujeres más cotizadas de nuestro país y cuando se trata de tendencias, la influencer, no se pierde una. Eso es lo que ha pasado con el último de los looks que ha subido a su cuenta de Instagram. Aunque estemos en pleno otoño y las temperaturas estén bajando nuestras celebrities favoritas no dejan de subir looks espectaculares que desearemos copiar para tener la inspiración y validación de una experta en moda a la hora de elegir nuestro outfit favorito. Eso le ha pasado a Paula Echevarría, ella lo ha confirmado en su última publicación: los minivestidos se llevan con botas altas y nosotros sabemos dónde ficharlas ¡te lo contamos todo!

Han bajado las temperaturas y ya están aquí las primeras lluvias del año, por ello, hay que pensar en looks con los que nos sintamos cómodas y además, no nos mojemos. Eso es lo que le ha pasado a Paula Echevarría, la influencer ha pensado un estilismo más que ideal para las noches de otoño. Se trata de un minivestido semitransparente que ha combinado con una cazadora crop de polipiel y unas botas altas planas de Mango que le han dado el toque chic a un look de lo más cañero. Se trata de las botas altas de suela track de la firma española que tantas alegrías nos está dando, Mango tiene el calzado estrella de la temporada y que todas las celebrities están fichando.

Botas altas suela track, de Mango (69,99€)

Botas altas suela track FOTO: Mango

Cuando las tendencias llegan, nuestras firmas favoritas de hacen eco para darnos lo mejor en su catalogo semanalmente. Este look de Paula Echevarría es digno de replicar, inspírate en sus combinaciones para conseguir la que más te favorezca y arrasar en las noches de otoño con un look cañero y muy trendy, ¿estás preparada para triunfar? ¡Te esperamos en la pista de baile!