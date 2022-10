Nuria Roca tiene la camiseta de marca española más favorecedor del otoño

¿Cómo vestir durante el entretiempo? Pero no solo para un domingo cualquiera, si no especialmente para los días de trabajo y de más eventos formales en donde el combo vaquero más blazer puede resultar algo informal, o cuando necesitamos algo más en nuestro armario. En ese momento es cuando más notamos la importancia de tener un buen fondo de armario construido a base de prendas básicas pero que a la vez sean versátiles para cualquier ocasión y combinables con mucha de la ropa que ya tenemos. Y además, ir comprando conscientemente y añadiendo ciertas prendas con toques de tendencia que puedan conseguir subir de nivel cualquier look.

Los looks de las celebrities y especialmente de Instagram son perfectos para coger muchas ideas en este aspecto. No solo cuando acuden a eventos de alfombra roja, o cuando pasan un fin de semana libre en leggins o vaqueros, si no que también son expertas en conseguir parecer arregladas lo suficiente pero sin caer en el momento vestido de fiesta a primera hora de la mañana. Y Nuria Roca es una de nuestras favoritas en este tema.

Los compromisos profesionales de la presentadora la obligan día a día a lucir prendas arregladas sin caer en el exceso, como es el caso de sus apariciones en “El Hormiguero” o en “La Roca”, el programa de la Sexta que conduce ella misma. Y ha sido en este último donde hemos visto un look que nos ha enamorado al primer vistazo.

Nuria Roca ha lucido una original camiseta negra de manga larga con mangas abullonadas y estampado psicodélico de la firma Desigual, que ha combinado a la perfección con unos pantalones tipo sastre amplios de Molly Bracken, todo un básico atemporal perfecto para tener en el armario y sacar a relucir en cualquier ocasión.