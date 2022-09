Nos vamos directas a Zara a por la falda midi de tablas y estampado animal que las mujeres de 50 años ya llevan con sus zapatillas favoritas

No hay uniforme más perfecto para el entretiempo que una falda midi. Y las mujeres que mejor visten lo saben y por eso cada otoño y primavera lo incorporan a su vestuario. Y entre ellas, no podía faltar la influencer más 50 Carmen Gimeno que es experta en combinar este tipo de faldas midi. La suya es de nueva colección de Zara y además es una falda midi con uno de los estampado más en tendencia de este otoño 2022, el estampado animal. Porque si en algo es experta Carmen Gimeno es en combinar las prendas más elegantes con zapatillas y una vez más lo ha hecho este lunes para empezar la semana. Un look que podría llevar la misma Ángela Molina, Amelia Bono o Carmen Lomana.

El print animal es tendencia máxima y Carmen Gimeno lo sabe. Ahora ya podrás llevar el estampado animal tengas 30 o más de 50 años. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido llevarlo en total look. El estampado animal vuelve este otoño 2022 con fuerza y Carmen nos ha enseñado como lo van a llevar las mujeres de 50 años de norte a sur de España. Cada temporada el animal print pasa a ser uno de los estampados que más interés acapara sobre la pasarela y este otoño 2022 el print animal vuelve a ser una de las tendencias más potentes del año, pero al menos no como en anteriores ocasiones.

La falda midi de tablas es la prenda más versátil del otoño 2022, así lo han confirmado las celebrities y el street style y ahora Carmen Gimeno. Según cómo la combines se adapta a infinidad de looks, basta jugar con el resto de prendas y accesorios. Si eres de las que se atreve con las faldas mini tan en tendencia de estilo colegial, la falda midi de tablas es la prenda que necesitas en tu armario.

Falda tablas estampado animal, de Zara (29,95 euros)

Falda tablas estampado animal. FOTO: Zara

Una falda midi de tiro alto con pinzas delanteras de nueva colección de Zara con bajo en evasé y cierre lateral con cremallera oculta en costura. Además, no nos puede gustar más como la ha combinado Carmen Gimeno con las clásicas zapatillas Vans.