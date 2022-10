La Princesa Leonor sorprende con un look de jezafa con traje rosa como toda una mujer adulta

La semana más importante para la Princesa Leonor, los Premios Princesa de Asturias. La Princesa de Asturias ha regresado de Gales aprovechando unos días libres en el colegio y de esta forma está pudiendo compartir con su familia sus vivencias, como la de asistir a este concierto. El Concierto Premios Princesa de Asturias, en el que la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, comparten escenario veinticinco años después de su última actuación juntas. Lo hacen en el espectáculo flamenco ‘Carmen y María. Dos caminos y una mirada’, organizado por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación Cajastur, que tiene lugar esta noche en el Auditorio Príncipe Felipe. La Princesa Leonor nos acaba de sorprender a todos con un look al que no nos tiene acostumbrados como este traje de chaqueta y pantalón en color fucsia para acudir al Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo como toda una jefaza de la moda y con taconazos con un look muy en tendencia esta temporada como son los trajes. A pocos días de cumplir los 17 años, Leonor nos sorprende con su look más adulto.

La Princesa Leonor ha comenzado este jueves, 27 de octubre, las vacaciones en su colegio, el internado UWC Atlantic donde cursa los dos últimos años de educación secundaria. Sin embargo, lejos de unos día de descanso, Doña Leonor comienza el asueto con una intensa agenda pública.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Concierto Premios Princesa de Asturias. FOTO: Chema Clares GTRES

El año pasado, la Princesa Leonor debutó en el concierto con un llamativo ‘wrap dress’ color buganvilla con hombreras marcadas, escote en uve, manga francesa y una favorecedora falda pareo con drapeado en la cadera de la firma ‘made in Spain’ Cayro y ‘low cost’ que costaba 61 euros.