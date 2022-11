Carmen Lomana confía en Fendi para pasar la noche de Halloween alejada de ‘disfraces diabólicos’

Si Carmen Lomana dice que un vestido de Fendi es mejor que un disfraz es porque lleva la razón (y nunca mejor dicho). La empresaria es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y nos ha sorprendido con un look para la noche de Halloween muy alejado de lo que estamos acostumbrados. Carmen Lomana, confirmaba en su perfil de Instagram que no le gusta disfrazarse y que prefiere un vestido de esta firma para conquistar la noche más terrorífica del año: ‘’La mayor certeza en nuestra vida es la muerte. pero no soporto estos disfraces espantosos, diábolicos . Prefiero este vestido de Fendi fluido con suaves colores.Recemos y tengamos un recuerdo por todos los que se han ido. Sweet dreams’', así describía su look Carmen Lomana en la noche de ayer. Pero, ¿quién necesita un disfraz teniendo la elegancia de la socialité?

La pasada noche del 31 de octubre, era el momento perfecto para elegir el mejor disfraz y conquistar las calles de nuestra ciudad con un look terrorífico con el que cualquiera podría llevarse un gran susto.

Sin embargo, Carmen Lomana ha confesado que ella no es de disfraces diabólicos, por ello, se aleja de esto en Halloween y decide sorprendernos con un vestido fluido de gasa verde pastel, con mangas largas transparentes y marcando la silueta con un cinturón. Un diseño de cóctel firmado por Fendi e ideal para las noches más glam de noviembre. Además, lo ha completado con un bolso en color rojo intenso que le daba el toque distintivo y sofisticado. Sin duda, un look con el que la empresaria no pasó desapercibida y sorprendió durante la noche de los muertos.

Carmen Lomana ha decidido ser la más elegante y nosotros estamos ‘in love’ con este nuevo diseño. Ahora sí, ya sabemos que no se puede competir con Lomana, ella, siempre gana.