Los sábados de Lomana: ¡Conmigo llegó el escándalo a Londres!

¡Ha sido llegar a Londres y montarse la escandalera! Dimite la Primera Ministra forzada por las circunstancias y la panda de machistas del parlamento, ya lo intentaron en su día con Margaret Thatcher, pero ella era muy brava, no se amedrentó y volvió con mas fuerza, poniéndoles a todos en su sitio y convirtiendo a Inglaterra de nuevo en una potencia económica. Liz Truss me gusta, solo una mujer inteligente toma como primera medida bajar los impuestos, especialmente el de Sociedades porque eso siempre reactiva la economía. Se pusieron como fieras contra ella sin otorgarle al menos un voto de confianza. Parece ser que prefieren al juerguista borrachín de Boris Johnson, que se apunta el primero para volver. Debe ser que añora esa casa de juerga en la que convirtió el número 10 de Downing Street, donde sus fiestas las pagaban los impuestos de los británicos que estaban confinados sin rechistar. Hay que tener poca dignidad para querer volver después de que le echasen de malas maneras por su falta de vergüenza y seriedad. No duden de que, de alguna manera, vuelve. Reino Unido con el Brexit va cuesta abajo y sin freno: la libra por los suelos, descontrol, muchos problemas de energía y falta de gas. Noté el cambio al llegar a Barajas y tener que coger un tren para otra terminal, la S. Ya no salen como el resto de vuelos y les aviso que se tarda casi una hora en llegar a la puerta de embarque. En estos últimos tiempos hemos tenido muchas estrellas fugaces como Liz Truss, que dimite tras solo 45 días en el cargo. El paso de Macarena Olona por Andalucía ha sido breve pero intenso. Máximo Huerta «El breve» con apenas una semana en el cargo. Tuvimos un Rey, Luis I, que tomó las riendas de España en enero de 1724 pero siete meses más tarde contrajo la viruela que por aquel entonces era mortal. Falleció el 15 de agosto de ese mismo año, días antes de su cumpleaños. Fue Rey de España durante 229 días; es decir, el reinado mas corto de nuestra historia.

Esta semana que termina ha sido muy intensa de trabajo y eventos. El más especial para mi, fue la presentación de mi Menina vestida de Chanel, muy delicada y etérea. Es un gran orgullo que me lo pidiesen. Siempre me gustaron mucho las Meninas esparcidas por Madrid que dan un toque alegre y colorido. También ayudan a la cultura, la gente se hace fotos con ellas y preguntan por qué esa figura, ¿quién es? Sobre todo los niños; bonito y didáctico explicarles que está sacada de un cuatro de Diego Velázquez, fue pintado en el año 1656 y retrata a la Infanta Margarita, hija del Rey Felipe IV, y sus damas de corte; y llevarles a contemplarlo al Museo del Prado.

En el plano de fiestas, destacan la de «Telva» para celebrar sus 1.000 números editados, una revista española de referencia que organizó una divertida verbena con puestos para tomar desde perritos calientes a una paella, acompañado de atracciones de casetas y buena música. Fue muy divertido. El diseñador Jorge Vázquez presentó un desfile con su colección primavera-verano muy bonita.

Luego llegó la gala contra el cáncer de la revista «Elle». Una fiesta en la que aportamos comprando números de rifa y pujando en las subastas. Todo lo que hagamos para seguir investigando en esa enfermedad es poco. Emotivas las palabras de Ana Obregón recordando a su hijo, también la presencia de una chica muy joven con el mismo cáncer de Álex, hablando nos emocionó al máximo. Gracias Benedetta Poletti por tender siempre vuestra mano a causas tan nobles y necesitadas de atención. Había muchas caras conocidas internacionales: Liz Hurley, Bianca Brandolini y Bar Refaeli, entre otras muchas.