Los mejores básicos para un conjunto terrorífico y atrevido para la noche más divertida del año: Halloween

Ya sabemos que quedan tres semanas para Halloween y estás pensando antes en esa escapada que harás en el puente de octubre, pero es hora de ir pensando en el disfraz. Este año tienes una gran variedad de opciones. Las inspiraciones las encontrarás en las nuevas series de Netflix o en el estreno de la película, House of Gucci. Si te has decidido por el disfraz de Patrizia Gucci, corre a Instagram y mira el perfil de Lady Gaga. La cantante y actriz no para de subir imágenes de la nueva película y por ese motivo, tenemos que agradecer los grandes momentos que nos está dando en redes sociales. Otras opciones para ser la reina en la fiesta de Halloween es ir de alguna protagonista de Los Bridgerton, de la serie viral del momento, El Juego del Calamar o de algún look noventero de Sex Education. Olvídate de usar el típico disfraz de maestra con sangre o de enfermera asesina, hay múltiples opciones y mucho mejores que esas dos anteriores.

Si quieres arrasar en la fiesta y ser el centro de todas las miradas, el disfraz tiene que cumplir estas condiciones: creatividad, actualidad y con tendencias de este año. Parece que es complicado, pero no es así. Todas las series que han estrenado, tienen estas tres referencias porque sus estilistas adaptan el vestuario con colores o texturas del 2021. Para ser la más original puedes disfrazarte incluso de influencer como Dulceida o en la protagonista de un videoclip como Dua Lipa o Camila Cabello. No podemos dejar pasar los looks de la Gala Met. Seguro que encuentras un outfit perfecto para Halloween.

Todas las alfombras son analizadas al mínimo detalle y por ese motivo, al minuto salen memes sobre esos outfits. Seguro que recuerdas el traje de Kim Kardashian. Un conjunto entero negro de Balenciaga. Es un disfraz fácil de hacer y de localizar en cualquier tienda.

Mallas negras de tejido suave y ligero. FOTO: Oysho

No obstante, si te decides por imitar a Patrizia Gucci serás la más viral del momento. Es la película más esperada tanto por los expertos de la moda y por los fanáticos de unos de los crímenes más comentados. El vestido entero de Patrizia Gucci es tendencia ahora, porque el estampado de logo es clave esta temporada. Recuerda a los principios de los noventa.

Vestido camisero con estampado de marca. FOTO: Lola Casademunt

Si quieres ser por unas horas, una estrella del pop como Jennifer López, todas las tendencias del 2000 te valdrán. La diva del pop tiene un estilo muy particular, pero para ser ella durante unas horas (sin Ben Affleck) tienes que tener en mente dos cosas: lucir curvas y tener una melena salvaje. ¿Qué look tienes que copiar? Claramente el look de la Gala Met.

Sombrero estilo cowboy en marrón oscuro. FOTO: Sendra

Por último, para que nadie olvide cómo era tu disfraz en Halloween tienes que ir de Bad Gyal. Ser ella es fácil, porque es la viva imagen de las tendencias de los noventa y las firmas tiene todo lo que necesitas. Incluso si no quieres pensar, busca en la colección que tiene con Bershka.

