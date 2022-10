La ‘Fiebre del sábado noche’ de Carmen Lomana desde Londres es con el mono negro de efecto tipazo que nos solucionará todas las noches de fiesta

¿Planes para el fin de semana? Carmen Lomana se va de escapada a Londres, si ayer decíamos que estábamos deseando ver los looks que nos dejaba nuestra socialité favorita desde Londres, no nos ha defraudado y se está marcando unos lookazos que vamos a querer copiarle en los próximos meses de frío. Y si hay algo bueno de visitar Londres en octubre, es que directamente ya puedes sacar todos los looks de invierno y de otoño. Si ayer Carmen Lomana nos enseñaba que la gabardina era su chaqueta favorita para visitar Londres en octubre, luego nos dejó claro como llevar un outfit en blanco en otoño con una blazer de cuadros y ahora nos ha dejado maravilladas con este look de ‘Fiebre del sábado noche’ con un mono negro de esos de ‘efecto tipazo’ que todas queremos tener en nuestro armario y que nos serviría hasta para celebrar Halloween de la forma más sexy y elegante. Porque Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, también en Londres.

El negro es el comodín que mejor sienta, que favorece a todo el mundo y que es sinónimo de elegancia. Por ello, tener una pieza versátil en este tono y a la que puedas recurrir en muchas ocasiones es uno de los básicos de cualquier armario, y si no te gusta el vestido, prueba con un mono como ha hecho Carmen Lomana desde Londres.

Un mono de esos que estilizan al máximo la figura tengas 30 o 70 años, con escote de pico y cuello de camisa abierto, con el bajo ligeramente acampanado con aperturas laterales. Un mono que le sienta de maravilla a Carmen Lomana que lo ha combinado con unos zapatos de salón de piel de cocodrilo negros, un maxi cinturón a la cadera y un bolero de pelo para sobrellevar las bajas temperaturas de la noche en Londres.