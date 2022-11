Hasta que se la hemos visto a Rocío Osorno no nos hemos dado cuenta que esta falda roja ‘efecto piel’ de Zara es uniforme de otoño

Una vez más ha vuelto a pasar. Eso que no te das cuenta de lo que necesitas una prenda de Zara a primera vista en la web, hasta que se la ves puesta a Rocío Osorno. Sí, una vez más, la diseñadora e influencer sevillana creándonos necesidades de moda. Y más aún desde que vive en Madrid que ha aumentado el contenido que sube a su cuenta de Instagram. Por eso no hay día que no nos cree una necesidad de compra en Zara, y esta vez ha sido esta mini falda de efecto piel roja que además hace tipazo porque tiene drapeado. Porque si la piel vuelve a ser tendencia este otoño 2022, esta mini falda roja de Zara es uniforme de otoño y más como la ha combinado Rocío Osorno dándole ese toque parisino que tanto le gusta últimamente, de ‘Emily en París’ a ‘Rocío en Madrid’.

Rocío Osorno con look parisino. FOTO: @rocioosorno

Las prendas efecto piel vuelven a salir a la parrilla de tendencias del otoño 2022. Pantalones, petos, abrigos, chalecos, sobrecamisas, este año inundan todo nuestro armario y, precisamente por eso, Rocío Osorno ya las ha incluido en su armario o en este caso en su maleta para irse a Londres. Aunque eso sí, sin olvidar el toque parisino de la boina. Por cuarto otoño consecutivo, las prendas de cuero o efecto piel en su defecto (cada vez son más las firmas que no utilizan materiales provenientes de animales en sus colecciones) se postulan como las reinas de las calles. El otoño acaba de comenzar pero su éxito parece indiscutible. Desde abrigos, chaquetas y camisas a pantalones o incluso tops, encontrar diseños con este tejido como protagonista es realmente sencillo, no hay marca que no haya apostado por ellos para esta temporada que acaba de arrancar. Y esta mini falda de Zara de Rocío Osorno es muy ejemplo de ello.

Falda mini efecto piel, de Zara (22,95 euros)

Falda efecto piel. FOTO: Zara

Una falda mini de tiro alto de efecto piel en roja con tejido drapeado que Rocío Osorno ha combinado con con un jersey crudo de lada, medias negras, botas altas negras por encima de la rodilla, boina roja y una gabardina chubasquero acharolada también en negra.