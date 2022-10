Nos vamos directas a Mango a por los jeans rectos de estampado animal que Rocío Osorno eleva a uniforme con jersey azul

Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Aunque ahora ya no creo que tengáis dudas después de ver a Rocío Osorno con estos jeans de estampado animal de Mango y jersey azul. La tendencia ranchcore o el regreso de la moda cowboy al street style y con ella el animal print. Si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de ahora no te vas a poder negar a el estampado estrella de este otoño 2022. ¿Lo bueno? La cantidad de posibilidades que tenemos para incorporarlo al armario y que ha escépticas del estampado animal, como una que os escribe, si que la ven más llevadera. Que si el leopardo no me gusta nada, el estampado animal en pantalones sí ¿El motivo? Este lo veo mucho más elegante, sexy y sin ese punto choni que tenemos asociado al animal print de toda la vida. Y más si lo combinas con un jersey de punto como Rocío Osorno para restarle protagonismo.

Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El animal print ha vuelto esta temporada de otoño con fuerza aunque llegue una potente borrasca y Rocío Osorno te enseña cómo llevarlo en su versión más tendencia por las calles de Madrid.

El animal print es uno de esos estampados que siempre han contado con fans y detractoras a partes iguales. A favor están quienes lo ven sofisticado, sexy, atemporal y en contra quien lo ve hortera o choni. Y Rocío Osorno nos lo ha demostrado con este total look de Mango con vaqueros y zapatos de animal print, a los que les ha restado protagonismo con un jersey azul de lana.

Jersey cuello redondo, de Mango (29,99 euros)

Jersey azul. FOTO: Mango

Jeans rectos animal print, de Mango (39,99 euros)

Jeans rectos estampado animal. FOTO: Mango

Porque con este domingo gris y lluvioso que ha amanecido en Madrid, nada mejor que irnos de compras a Mango para copiarle el outfit a la influencer.