Vaqueros, botas y una gabardina: estos son algunos de los favoritos de Grace Villarreal para ser las mejor vestida en otoño

Es una de nuestras influencers favoritas, por su naturalidad, estilo y su ritmo non stop las 24 horas del día que nos representa a muchas. Porque además de influencer y empresaria, es madre de dos niñas y un niño. Así que el ritmo de vida aún es más estresante, pero ni por esas deja de ir perfecta vestida a diario. Sí, amigas, estamos hablando de Grace Villarreal que se acaba de unir a las influencers europeas Rabea Schif (Alemania), Manon Laime (Francia), Samuele Bartoletti (Italia) y Jessica Skye (Reino Unido), en el nuevo Lookbook de otoño/invierno 2O22 de Amazon Fashion. Cada una de ellas ha creado una serie de looks basados en una pieza clave y siendo fieles a su propio estilo. Una combinación de prendas perfecta para crear una base de fondo de armario duradero, además de, artículos más de tendencia que completan estos looks.

Grace Villareal ha escogido como imprescindible en cualquier fondo de armario un par de jeans azules. En esta ocasión ha creado todos sus looks en base a unos clásicos Levi’s de corte recto y estilo vintage, combinándolos para esta temporada con un abrigo de cuadros oversize y zapatillas Vans, entre otras muchas prendas. Y en Lifestyle de La Razón hemos querido charlas con ella para que nos de sus claves para ir vestida en otoño.

¿Qué tal Grace? ¿Cómo estás?

Muy bien y tú.

Pues sin parar de trabajar como tú (risas). Con este tiempo de locos, y este otoño raro, ¿ya te has atrevido a hacer el cambio de armario?

La verdad que no suelo hacer cambio de armario, lo único que guardo cuando acaba el verano son los jerséis, pero suelo tener toda la ropa en el armario a la vez. Lo que suelo incorporar en mis looks es un trench o botas que hagan ese momento otoñal más llevadero.

Cuando llega el otoño, ¿cuál es la primera prenda o accesorio que sacas del armario para no dejar de llevar?

Un trench, y si es el The Villa Concept (mi marca) o de Amazon Fashion mejor, aquí se pueden encontrar un montón de opciones maravillosas.

Looks de Grace Villarreal para Amazon Fashion. FOTO: imagen cedida por la marca

Y de la nueva colección de Amazon Fashion, ¿ya has encontrado algo que te haya enamorado?

Mi prenda clave en la colección de amazon han sido los vaqueros y como no, he elegido los Levi’s 501 que es el que mejor sienta y me he reenamorado del wash azul clarito que creo que es un fondo de armario tanto para verano como invierno

Si te dijeran que hicieras una maleta de otoño, aunque ya nos dijiste la última vez que eres un desastre haciendo maletas, ¿cuál serían las 3 prendas y 3 accesorios que no podrían faltar?

Unas botas de caña alta, un trench, jeans y una sudadera o camiseta manga larga marinera. Como accesorios, un paraguas, un gorrito bucket hat por si llueve y unas gafas de sol que en Amazon Prime tienen las de Prada que eran parte de mis outfits de la colección que me encantan.

¿El color del otoño para Grace?

Sin duda, el azul marino.