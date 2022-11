Grace Villarreal tiene las botas altas ‘made in Spain’ que necesitas en tu armario desde hoy mismo

Esta semana están en Londres la mayoría de influencers y creadores de contenido de nuestro país (y del extranjero) y entre ellas, está Grace Villarreal, una de las creadoras más cotizadas en España y que está disfrutando de unos días en la capital inglesa junto a otras compañeras. Pero, eso implica cuidar los looks al límite, si no que se lo digan a Rocío Osorno, que no desaprovecha momentos para cuidar sus estilismos. Aunque en la última jornada, nos hemos enamorado de las botas altas de Grace Villarreal, las necesitamos en nuestro armario desde hoy mismo y te vamos a contar cómo puedes ficharla para convertirte en una fashion victim de éxito.

Que Grace Villarreal es una inspiración para muchas mujeres, es un hecho, pero que nos íbamos a enamorar de esta manera de las botas altas ‘made in Spain’ de la influencer, no lo esperábamos. La pasada noche Grace Villarreal nos sorprendió con un look de lo más otoñal e ideal para las noches de noviembre pero, sus botas altas fueron las protagonistas. Se trata de unas botas altas efecto piel de serpiente en color marrón de la firma española Alohas, un calzado ideal para romper el street style y desafiar a las noches más frías de Londres. Además, la influencer lo ha combinado con un mini vestido efecto piel y una chaqueta de cuero marrón desgastada con la que ha creado un look perfecto para triunfar en la Creators Week celebrada por Instagram.

East Croco - Brown Leather Boots, de Alohas (360€)

East Croco - Brown Leather Boots FOTO: Alohas

Tenemos claro que si queremos triunfar en las noches de noviembre, tenemos que hacernos con estas botas altas de Grace Villarreal y elevar cualquier look al éxito más rotundo. ¿Quién dice que no podemos ser nosotras la próxima creadora de contenidos más cotizada de nuestro país? Fíchalas y copia el look de la influencer esta temporada.