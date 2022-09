El vestido camisero se lleva con New Balance grises en septiembre y Grace Villarreal tiene claro que es el uniforme perfecto para la vuelta a la oficina

Septiembre ha llegado con toda su fuerza y parece que en Madrid también con una buena bajada de temperaturas de esas que hacen que por la mañana ya podamos lucir esos looks perfectos de septiembre como el de Amelia Bono que nos adelantan al otoño 2022 y que tanto nos gustan. Y hablando de looks perfectos de chicas de septiembre, Grace Villarreal se ha marcado el perfecto estilismo para la vuelta a la rutina con vestido camisero azul y zapatillas New Balance gris que son todo lo que le podemos pedir a este segunda semana de septiembre en la ciudad. Un look cómodo y estiloso que es perfecto para mamis como Grace Villarreal que buscan llegar a todas sus tareas diarias, a la vuelta al cole de los peques y siempre con el máximo estilo. Porque si el otro día era Melissa Villarreal la que nos enamoraba con los zuecos del otoño que ya han llegado a Mango, ahora es la otra hermana Villarreal la que nos ha robado el corazón con esta maravilla de look de septiembre.

Grace Villarreal con el uniforme de septiembre. FOTO: @gracyvillarreal

¿Qué más le podemos pedir a un look de septiembre? Pues todo lo tiene este look de Grace Villarreal. Porque no hay nada más septiembre que un vestido camisero. Y si hay una prenda que cada septiembre se convierte en la estrella, ese es el vestido camisero. Si hay una prenda estrella del entretiempo esa es el vestido camisero. No solo por lo bien que sienta a cualquier edad, si no por sus múltiples posibilidades. Con una solo prenda tienes multitud de opciones, desde llevarla normal a modo de vestido, de blusa largar con pantalones debajo o a modo de caftán con los botones abiertos, camiseta y vaqueros.

¿Cómo combinar un vestido camisero en septiembre? A nosotras nos encanta el toque que le ha dado Grace Villarreal con zapatillas New Balance en gris, calcetines y el bolso ‘egg bag’ de su marca The Villa Concept que no puede ser más ideal en color naranja.